CAC 40 : une série de statistiques au menu du jour

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mercredi matin, dans un marché globalement creux avant un déluge d'indicateurs économiques des deux côtés de l'Atlantique. Vers 8h15, l'évolution des contrats 'futures' laisse présager une ouverture en repli, l'échéance juillet sur l'indice CAC 40 cédant neuf points à 6555,5 points. Cette dernière séance du mois de juin sera émaillée par la publication de nombreuses statistiques, dont une estimation préliminaire très attendue de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juin. Après l'envolée spectaculaire des prix dans la région ces derniers mois, une pause - voire un léger repli - devrait se matérialiser sur le mois en cours. La BCE a de toute façon prévenu qu'elle considérait que ces tensions inflationnistes étaient largement dues à une réaction 'post-pandémie' et qu'il n'y avait pas lieu, pour l'instant, d'envisager un durcissement de sa politique monétaire. Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme bougent peu ce mercredi après leur forte progression de lundi, les OAT française se maintenant autour de 0,16% tandis que le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, reste stable à -0,18%. Les marchés seront par ailleurs très attentifs aux indicateurs américains prévus dans l'après-midi, avec notamment la publication des chiffres toujours très suivis de l'enquête ADP sur le secteur privé américain. Le marché parisien avait signé hier un rebond décevant de +0,1% après sa chute de 1% la veille, le CAC plafonnant sous les 6600 point alors que Wall Street battait brillamment de nouveaux records. L'indice parisien, qui s'est réfugié hier sur son support technique et intermédiaire des 6550 points, se cherche visiblement une nouvelle dynamique. Si l'objectif lié à la résistance des 6735 points peut sembler lointain, l'indice parisien reste cependant à bonne distance des 6300 points, le premier seuil support susceptible de préfigurer un changement radical de tendance.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.13%