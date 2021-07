Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une semaine qui lance la saison des résultats Cercle Finance • 12/07/2021 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir en légère baisse lundi matin après son puissant rebond de vendredi, les investisseurs se montrant prudents dans l'attente du coup d'envoi de la nouvelle saison des résultats. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - abandonne 5,5 points à 6522,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. Le marché parisien avait repris près de 2,1% à 6529 points vendredi et ainsi effacé ses pertes de jeudi (-2%), bien aidé par les records établis à Wall Street. Les craintes persistantes sur la propagation du variant Delta, plus contagieux que la version d'origine du Covid, laissent toutefois augurer d'une forte volatilité des échanges. Même s'il a abandonné 0,4% la semaine passée, l'indice CAC 40 reste toujours en hausse de plus de 17% depuis le début de l'année. Après les bons chiffres économiques publiés ces dernières semaines, les investisseurs veulent avoir la confirmation d'une embellie de l'activité avec de bonnes publications de résultats afin de pouvoir repartir de l'avant. 'Les investisseurs s'attendent (...) à une très bonne saison de résultats au deuxième trimestre avec un relèvement des objectifs annuels par bon nombre d'entreprises', pronostique-t-on chez Indosuez. Les initiatives devraient néanmoins rester limitées dans l'attente des publications de JPMorgan et Goldman Sachs, qui ouvriront demain le bal des résultats des grandes banques. Suivront ensuite les comptes de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley d'ici à la fin de la semaine. D'après FactSet, les résultats des sociétés américaines dans leur ensemble sont attendus en hausse de 62% au deuxième trimestre, leur plus forte progression depuis la fin de la crise financière de 2009. Aucun résultat ni statistique de premier plan ne viendront en revanche animer la séance aujourd'hui.

