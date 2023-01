CAC 40: une semaine dense en résultats et indicateurs information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi matin, à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée en indicateurs économiques et en résultats d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 20 points à 7029,5 points, annonçant une reprise de la trajectoire favorable qui porte le marché depuis le début de l'année.



La séance d'aujourd'hui devrait rester plutôt calme en raison d'un calendrier allégé aussi bien en termes de publications de sociétés que de statistiques d'activité.



Le marché s'apprête toutefois à connaître une semaine particulièrement dense avec les comptes de nombreux poids lourds de la cote, une actualité intense à laquelle s'ajoutera la croissance américaine de quatrième trimestre.



Les grandes places boursières mondiales avaient terminé la semaine écoulée sur des pertes hebdomadaires, une première en trois semaines, sur l'impression que le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie pourrait avoir du plomb dans l'aile.



Les indicateurs économiques américains publiés la semaine passée une consommation moins vigoureuse, alors que la Fed se montre toujours aussi volontariste dans son combat contre l'inflation et son durcissement monétaire.



Conséquence, les marchés d'actions ont effacé une partie des gains qui avaient porté les indices depuis le 1er janvier. A Paris, le CAC a cédé 0,4% la semaine dernière, ce qui fait encore apparaître une hausse de 8% cette année.



Aux Etats-Unis, se sont 93 sociétés du S&P 500 qui doivent publier leurs résultats cette semaine, dont 12 composantes des 30 valeurs de l'indice Dow Jones.



Parmi les grands noms attendus au cours des jours qui viennent, Microsoft, Tesla, Boeing et Intel dévoileront leurs performances trimestrielles et les investisseurs auront besoin de chiffres solides pour se rassurer.



Le bal des publications de résultats va également se poursuivre en Europe, avec notamment les annonces d'ASML, LVMH, STMicroelectronics, Nokia ou SAP.



Sur le front macroéconomique, la semaine sera dominée par la publication - jeudi - de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre.



La croissance américaine devrait avoir atteint 2,6% en rythme annualisé sur les trois derniers mois de l'année, après +3,2% au troisième trimestre, selon les prévisions des économistes.



Les investisseurs seront également attentifs à la publication, mardi, des indices PMI 'flash' dans la zone euro, qui devraient nourrir le débat en cours sur le niveau de l'inflation et le risque d'une récession.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale des 31 janvier et 1er février, qui devrait aboutir à une nouvelle hausse de taux, pourrait néanmoins inciter les investisseurs à la prudence.



La modération des données sur l'inflation et sur le marché du travail renforce l'hypothèse d'un relèvement de taux limité à 25 points de base la semaine prochaine.