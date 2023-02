CAC 40: une séance marquée par de nouveaux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression jeudi matin dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs américains susceptibles d'influencer les prochaines décisions de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 45,5 points à 7348 points, annonçant une reprise du mouvement haussier au-delà du seuil symbolique des 7300 points.



La séance sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, avec entre autres les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie.



Les chiffres de la construction résidentielle, en l'espèce les permis de construire et les mises en chantier, devraient notamment montrer que le pire est passé pour le secteur de l'immobilier, même s'il apparaît prématuré d'attendre un véritable retournement de tendance.



Les prix à la production devraient, quant à eux, confirmer la tendance au ralentissement de l'inflation Outre-Atlantique sous l'effet du repli des prix des matières premières depuis leur pic du printemps dernier.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale, qui demeure le facteur dominant sur les marchés actuellement, avec pour conséquence la vigueur du dollar et un redressement des rendements obligataires.



Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans a ainsi atteint hier un nouveau plus haut depuis le début de l'année, à plus de 3,80%, contre 3,37% il y a encore un mois.



Les signes de solidité de l'économie américaine, ainsi que le reflux timide de l'inflation, ont entraîné une phase de temporisation à New York dernièrement, en renforçant le scénario d'une poursuite du resserrement monétaire actuellement orchestré par la Fed.



Mercredi, Wall Street a ainsi terminé sur une hausse mesurée, l'indice Dow Jones ayant terminé la séance sur un un gain symbolique de 0,1% et le Nasdaq sur une petite progression de 0,3%.



A Paris, l'indice CAC a réussi à achever la séance d'hier sur une hausse de 1,2% qui lui a permis de rallier le seuil des 7300 points, essentiellement à la faveur des bons résultats de Kering et Carrefour.



Les résultats d'entreprises devraient également continuer d'animer la cote aujourd'hui. Il conviendra de suivre, entre autres, les réactions des titres Airbus, Air Liquide, Nestlé Repsol ou Schneider Electric après la parution de leurs comptes.