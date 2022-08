Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une rentrée placée sous le signe de l'économie information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 08:33









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après avoir perdu plus de 3% la semaine passée, la Bourse de Paris semble disposée à poursuivre son repli lundi matin, à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée en indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède 86,5 points à 6186 points, signalant un recul de plus de 1% à l'ouverture. La trêve estivale maintenant passée, les marchés boursiers se préparent à une rentrée potentiellement décisive, qui culminera vendredi avec la statistique des créations d'emplois aux Etats-Unis, toujours très suivie par les investisseurs. Jerome Powell, le patron de la Fed, a réaffirmé vendredi dernier à l'occasion du symposium de Jackson Hole que la banque centrale comptait utiliser 'vigoureusement' tous ses outils pour combattre l'inflation. Le président de la Réserve fédérale a reconnu que cette lutte contre l'inflation risquait de freiner la croissance de façon durable et de faire souffrir les ménages américains. Sans surprise, la perspective d'une éventuelle accélération du resserrement monétaire de l'institution pèse de nouveau sur Wall Street depuis la mi-août. En abandonnant près de 4% sur l'ensemble de la semaine passée, le S&P 500 a signé une seconde semaine consécutive de baisse. La crainte des investisseurs est maintenant que le resserrement monétaire s'amplifie en dépit d'un affaiblissement des indicateurs économiques. Avant le plat de résistance de vendredi, le marché aura d'autres indicateurs à se mettre sous la dent, notamment les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendus mercredi. Des chiffres supérieurs aux attentes ne manqueraient pas de renforcer la perspective d'une hausse de taux majeure de taux, peut-être de 75 points de base, de la part de la BCE la semaine prochaine. Les investisseurs restent par ailleurs attentifs à la situation sur le marché de l'énergie, qui pénalise tout particulièrement l'euro, désormais bloqué sous le seuil de parité face au dollar. Dans de telles conditions, il semble peu probable que les marchés d'actions parviennent à renouer avec le calme. L'indice CBOE de la volatilité, baromètre le plus suivi de l'état d'esprit des investisseurs aux Etats-Unis, est repassé vendredi au-dessus de la barre des 25 points. Les contrats à terme sur le VIX indiquent que 'l'indice de la peur' pourrait encore remonter au cours des mois qui viennent. L'historique de Wall Street incite à ce titre à la prudence pour les prochaines semaines: avec une perte moyenne de 0,5% selon le Stock Trader's Almanac, septembre est traditionnellement le plus mauvais mois de l'année pour les actions américaines.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.27%