Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une réaction limitée après l'explosion en Pologne information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 08:33









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - Après avoir aligné quatre séances d'affilée dans le vert, la Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin, l'appétit pour le risque étant modéré par l'explosion d'un missile en Pologne, qui fait redouter un regain de tensions géopolitiques. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40, livraison novembre, recule de 11 points à 6632 points, signalant une note de faiblesse en début de séance. La tendance avait déjà été globalement négative en Asie suite à l'annonce d'une explosion ayant touché la Pologne, à la frontière avec l'Ukraine, ayant fait deux morts, alors que se déroule actuellement le G20 à Bali. 'Cette réaction est compréhensible quand on sait qu'une frappe délibérée contre un membre de l'OTAN marquerait une énorme escalade', estime Tim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank. 'Mais il est vite devenu évident qu'il était hautement improbable qu'il s'agisse d'une attaque directe et les commentaires tombés pendant la nuit vont plutôt dans le sens d'une rapide désescalade', tempère-t-il. Si la réaction des marchés semble pour l'instant limitée, les investisseurs semblent malgré tout disposés à marquer une pause après les gains des dernières semaines, qui ont permis au CAC de reprendre 17% depuis son creux de la fin septembre. Les marchés d'actions ont été portés par l'optimisme autour d'un ralentissement de l'inflation susceptible d'entraîner une pause dans le cycle de hausses des taux de la Fed. Des résultats de sociétés solides, comme ceux de Walmart hier, ont à leur tour alimenté cette dynamique haussière. De l'autre côté de l'Atlantique, les 'futures' sur les indices américains évoluent dans le vert, ce qui laisse penser que le 'rally' actuel n'est pas sur le point de faiblir en dépit de la résurgence des tensions géopolitiques. Le Dow Jones avait grappillé près de 0,2% hier, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait plus de 1,4%. L'élan haussier de Wall Street pourrait donc repartir de plus belle ce mercredi, surtout en cas de bonnes nouvelles sur l'économie. L'attention des investisseurs se tournera en début d'après-midi vers les chiffres des ventes de détail, qui permettront de prendre le pouls de la consommation aux Etats-Unis. Les revenus du travail ont progressé à un bon rythme ces derniers mois et cela devrait aider les dépenses des ménages américains, malgré le faible niveau de confiance lié à la récente envolée de l'inflation. Sur le marché des changes, le risque d'un accroissement des tensions géopolitiques ne pousse pas le dollar à la hausse, le billet vert évoluant toujours dans la zone de 1,0385 face à l'euro. La perspective d'une pause dans les hausses de taux de la Fed fait en revanche refluer les rendements obligataires: les Treasuries à 10 ans, référence du marché, repassent ainsi sous le cap des 3,80%, un plus bas de presque deux mois.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.08%