CAC 40: une progression modérée avant les indicateurs PMI information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans grande tendance lundi pour la première séance du second semestre, les investisseurs semblant vouloir marquer une pause après les bonnes performances enregistrées sur la première partie de l'exercice.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin juillet - avance de 17,5 points à 7427 points, annonçant une prolongation du mouvement de hausse de la semaine passée.



Le marché parisien s'était adjugé 1,2% à à 7400 points vendredi, une performance qui lui a permis de s'arroger un gain hebdomadaire de près de 3,5%.



Sur l'ensemble du premier semestre, le CAC affiche une hausse de l'ordre de 14,5%.



Portée par des indicateurs économiques meilleurs que prévu, la Bourse de New York a elle aussi parachevé vendredi une semaine de progression par une nouvelle séance de hausse.



Sur la semaine qui vient de s'écouler, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous les deux gagné 2%, tout comme le Nasdaq qui boucle ainsi neuf semaines de progression sur dix.



En raison de la fête nationale du 4 juillet qui tombera demain, Wall Street ne rouvrira que pour une demi-séance aujourd'hui et sera fermée toute la journée de mardi.



Les investisseurs pourraient bien profiter de cette période de congés pour prendre un peu de recul et examiner où les marchés en sont, avec la question de savoir si le rebond amorcé la semaine passée est susceptible de se prolonger.



Ils vont pouvoir affiner, dans les prochains jours, leur jugement sur l'état de l'économie au gré de plusieurs statistiques qui pourraient constituer le prochain catalyseur pour aller plus haut, ou au contraire justifier une consolidation.



En Europe, les PMI définitifs du secteur manufacturier vont animer le début de séance aujourd'hui, sachant que leurs estimations préliminaires avaient déçu, faisant ressortir des chiffres au bas depuis le début de la pandémie.



Parmi les autres indicateurs macroéconomiques au programme de la semaine figurent l'indice ISM des services aux Etats-Unis, les dernières 'minutes' de la Réserve fédérale ou encore le rapport sur l'emploi américain.



Toutes ces données permettront aux intervenants de bâtir des scénarios sur le calendrier de relèvement des taux d'intérêt attendu de la part de la Réserve fédérale, alors que les récentes déclarations de Jerome Powell, son président, ont renforcé l'hypothèse d'au moins deux nouvelles hausses de taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tasse un peu en direction de 3,81% après s'être tendu à près de 3,90% en fin de semaine dernière.



Le Bund allemand de même échéance, véritable taux de référence dans la zone euro, recule dans de moindres proportions autour de 2,39%.



Du côté des devises, le dollar poursuit son redressement face à toutes les autres grandes devises et l'euro cède quelques fractions, autour de 1,0890 dollar.



Les deux contrats de référence sur le brut perdent autour de 0,2%, prolongeant leur consolidation à plat des dernières séances.



Le baril de Brent se traite à 75,2 dollars, tandis que celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'échange à 70,4 dollars.