CAC 40: une phase de digestion après l'inflation US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture dans le vert jeudi matin, dans un marché qui digère encore les bons chiffres de l'inflation publiés ces deux derniers jours aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de 10,5 points à 8253,5 points, laissant entrevoir un début de séance tout proche de la barre technique des 8250 points.



Porté par l'évolution rassurante de l'inflation américaine, le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur un gain de 0,2% à 8239 points, une hausse timide qui lui a toutefois permis d'inscrire un nouveau record de clôture.



A Wall Street, les grands indices new-yorkais ont également atteint de nouveaux plus hauts historiques hier, témoignant d'un retour confirmé de l'appétit pour le risque.



En dépit de cette dynamique favorable sur les marchés, les investisseurs s'interrogent toujours sur l'interprétation à faire des chiffres de l'inflation meilleurs que prévu aux Etats-Unis.



Ressortie à 3,6% au mois d'avril, l'indice des prix à la consommation CPI 'core' - qui mesure l'inflation hors alimentation et énergie - a ralenti pour s'établir à son plus bas niveau en deux ans.



'Si les marchés ont semblé soulagés que les données sur l'inflation, très surveillées, n'aient pas montré, comme en mars, une augmentation plus importante que prévu, nous considérons toujours ces données comme inquiétantes', tempère Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.



'Les Etats-Unis auront en effet besoin d'une décélération plus substantielle des prix des biens de consommation avant que la Réserve fédérale n'envisage d'assouplir sa politique monétaire', ajoute-t-elle.



Pour Deutsche Bank, l'essentiel est surtout que l'inflation 'aille dans le bon sens après les chiffres plus élevés publiés sur les trois premiers mois de l'année'.



La journée de jeudi sera rythmée par la publication de nouveaux indicateurs américains, dont les derniers chiffres de l'immobilier, les prix à l'importation et les inscriptions aux allocations chômage.



Les investisseurs espèrent que ces statistiques confirmeront le scénario d'une première baisse de taux en septembre, désormais envisagé à plus de 53% par les traders selon le baromètre FedWatch du CME Group.



En attendant, l'attention va se focaliser sur les dernières publications de résultats, dont ceux de Cisco qui a présenté hier des performances supérieures aux attentes et livré un message positif sur son activité.



A la mi-journée, c'est le géant américain de la distribution Walmart qui dévoilera ses comptes trimestriels, qui devraient avoir bénéficié d'une dynamique commerciale favorable selon les analystes.



Ce matin, le groupe industriel allemand Siemens a fait état d'un bénéfice trimestriel légèrement moins bon que prévu mais confirmé ses objectifs annuels pour l'ensemble de l'exercice.



Sur le front de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend nettement, autour de 4,35%, soit son plus bas niveau en un peu plus d'un mois.



Le dix ans allemand, référence de la zone euro, chute carrément à 2,42% dans l'optique de plus en plus sérieuse d'une baisse de taux de la BCE dès le mois prochain.



Les cours du pétrole poursuivent leur remontée dans le sillage de l'annonce d'un léger repli hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine passée.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,5% à 79 dollars le baril tandis que le Brent gagne 0,4% à plus de 83 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.38%