CAC 40: une pause se fait sentir après les récents records

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin, alors que le CAC 40 a fini la semaine écoulée sur des niveaux record, enchaînant ainsi une cinquième semaine consécutive de hausse.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 recule de 18 points à 7603 points, laissant entrevoir un petit mouvement de consolidation après l'euphorie de la semaine passée.



Comme souvent lors des toutes dernières semaines de l'année, les volumes d'échanges devraient se révéler limités, d'autant que les marchés semblent commencer à aspirer à une pause suite au rebond en ligne droite opéré depuis la fin octobre.



'Après avoir signé un nouveau record en clôture à 7.596,9 points, la logique voudrait que le CAC 40 expérimente des prises de bénéfice cette semaine', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le contexte est propice: il n'y a pas de réunion du côté des grandes banques centrales, peu de statistiques à part les chiffres d'inflation en zone euro et au Royaume-Uni et des volumes en baisse du fait de l'approche des fêtes', explique l'analyste.



Si la semaine pourrait fournir aux investisseurs l'occasion de procéder à leurs tous derniers ajustements de portefeuilles avant la fin de l'exercice, ceux-ci devraient aussi avoir à coeur de préserver les gains exceptionnels signés ces dernières semaines, et au cours de l'année 2023 en général.



Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 17%, soit sa quatrième meilleure performance annuelle en dix ans.



Wall Street n'est pas en reste, avec des gains qui atteignent pour l'instant plus de 12% pour le Dow Jones, presque 13% pour le S&P 500 et quelque 41% pour le Nasdaq Composite.



Surtout, décembre a toujours été l'un des meilleur mois pour l'indice S&P 500, selon les données de Stock Trader's Almanac.



'Sur les 73 années de la période allant de 1950-2022, le S&P 500 a fini le mois de décembre en hausse à 54 reprises', rappelle Gregory Drahuschak, stratégiste de marchés chez Janney Montgomery Scott.



Les semaines agitées qu'ont récemment connues les marchés ont donc peut-être préparé le terrain au fameux 'rally de fin d'année', surtout maintenant que la Fed a officialisé son changement de stratégie ('pivot').



Ce phénomène tend néanmoins à se matérialiser lors des cinq dernières séances de l'année qui se termine et des deux premières de celle qui commence.



Au chapitre économique, les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains jeudi - qui incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed - constitueront le point culminant de la semaine.



Le marché attend aussi les conclusions de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque du Japon, qui se tiendra demain, mais qui ne devrait pas donner lieu à une normalisation de sa politique monétaire.



S'agissant des résultats, les principales publications de la semaine sont attendues aux Etats-Unis, où Nike et Micron dévoileront leurs performances trimestrielles au cours des jours qui viennent.





