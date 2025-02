CAC 40: une pause s'amorce en attendant du neuf information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués restant limité dans l'attente de nouveaux développements concernant le dossier commercial qui freine les marchés depuis maintenant plus d'une semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - recule d'un petit point à 8013,5 points, laissant entrevoir un repli anecdotique à l'ouverture.



Le marché parisien avait conclu la première séance de la semaine sur une hausse de 0,4% à 8006 points, confirmant ainsi son retour au-dessus du seuil des 8000 points qu'il avait enfoncé en juin dernier dans le sillage de la dissolution.



Depuis son point bas de la fin novembre, le CAC affiche désormais un rebond de quasiment 13%.



Wall Street a également démarré la semaine dans le vert, avec des gains qui s'étageaient entre 0,3% pour le Dow Jones et 1% pour le Nasdaq à la clôture d'hier.



Les investisseurs ont semblé vouloir faire fi de l'intention manifestée par Donald Trump de taxer les importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance de tous les pays étrangers à hauteur de de 25%.



'Les intervenants semblent s'être bien adaptés au regain de volatilité inhérent au retour de Trump et bon nombre d'entre eux s'attendaient à ce qu'il prenne de telles mesures', réagissent les analystes de Danske Bank.



Le principal facteur de soutien des actions semble cependant être l'absence d'escalade dans le dossier, les grands partenaires commerciaux des Etats-Unis s'étant abstenus de mettre en oeuvre des mesures de rétorsion.



Dans ce contexte de relatif apaisement, les investisseurs vont pouvoir se concentrer, cet après-midi, sur l'audition du président de la Réserve fédérale Jerome Powell par la commission des services financiers du Congrès.



Après les chiffres de l'emploi en demi-teinte publiés vendredi dernier, les opérateurs attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et sur les perspectives économiques.



Les investisseurs souhaitent notamment savoir si le scénario d'une baisse des taux en juin, voire en juillet, reste sur la table en dépit de l'impact inflationniste de la politique protectionniste de Donald Trump.



'S'il est interrogé sur l'attitude de la Fed vis-à-vis de la politique tarifaire, sa réponse devrait en substance se résumer en trois mots: 'wait and see'', prédisent les économistes d'Oddo BHF.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans continue de camper sous le seuil de 4,50%, comme c'est le cas depuis près d'une semaine.



Le dollar poursuit sa remontée dans le sillage de la rhétorique protectionniste de Donald Trump, ce qui conduit l'euro à tester la barre de 1,03 ce matin.



Les cours pétroliers amorcent un rebond technique, inversant la tendance baissière qui les pénalisait depuis le 15 janvier.



Le Brent progresse de 0,5% pour se rapprocher de 76,3 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,5% non loin de 72,7 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.