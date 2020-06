Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une pause pour démarrer la semaine Cercle Finance • 08/06/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin après deux semaines de forte progression ayant ramené le CAC 40 au-dessus du seuil psychologique des 5000 points, ce qui fait craindre que les marchés boursiers soient entrés dans une phase de 'complaisance'. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - lâche 26,5 points à 5168 points, annonçant une petite consolidation dans les premiers échanges. Dopé par les dernières annonces de la BCE et par des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux Etats-Unis, le marché parisien s'était adjugé plus de 10% la semaine dernière, ce qui représente sa meilleure performance hebdomadaire depuis 2011. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a, lui, repris, plus de 35% de sa valeur depuis la mi-mars, faisant redouter une entrée de l'indice en territoire de 'surachat'. 'Les performances des indices sont remarquables mais commencent à interpeller', estime Alexandre Baradez, le responsable des analyses marchés chez IG France. 'Les marchés ont déjà 'pricé' beaucoup de bonnes nouvelles, comme les plans de relance en Europe et aux Etats-Unis, ou encore l'action des banques centrales', fait valoir le stratège. 'Reste à voir si cette tendance se maintiendra au contact des prochaines données macroéconomiques et des résultats d'entreprises pour le deuxième trimestre', prévient-il. Après ce 'rally' printanier - qui a notamment entériné un retour en grâce des valeurs cycliques les plus exposées à un redressement économique - les investisseurs pourraient effectivement attendre de nouveaux catalyseurs avant de se remettre aux achats. A ce titre, les investisseurs surveilleront avec attention, mercredi, les conclusions du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine, l'occasion pour la Fed de dévoiler ses dernières projections en termes de croissance, d'inflation et de le taux de chômage. Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'ordre du jour ce lundi, même si les intervenants suivront avec intérêt les derniers chiffres de la production industrielle en Allemagne. 'S'il est vrai qu'une grande part de l'économie ne va pas reprendre dans l'immédiat, la levée généralisée des mesures de confinement implique un potentiel de redressement marqué de l'activité', promettent les analystes de Bank of America.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.73%