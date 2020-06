Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une pause en attendant l'indice Ifo Cercle Finance • 24/06/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin, après avoir engrangé de nouveaux gains la veille, les intervenants de marché attendant la publication du seul indicateur économique important du jour, l'indice allemand Ifo. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 23 points à 4962,5 points, annonçant un petit reflux à l'ouverture. Wall Street avait fini sur une note positive hier, le Nasdaq ayant battu à la fois de nouveaux records absolus en séance et en clôture, au-delà des 10.130 points. Mais les investisseurs ont semblé rester sur leur faim car la tendance affichait des scores bien plus spectaculaire à la mi-séance, avec un Dow Jones qui grimpait d'environ 1,1%. L'indice des 30 principales valeurs industrielles américaines a fini la journée sur une avance plus modeste, de l'ordre de 0,5%. L'attention des investisseurs devrait continuer de se concentrer aujourd'hui sur les statistiques économiques, avec l'idée d'être en mesure de se faire une idée plus précise sur la reprise en cours. L'indice du climat des affaires de l'institut d'études économiques Ifo, qui sera dévoilé en fin de matinée, devrait confirmer le redressement de l'activité sur le Vieux Continent, sans pour autant signaler de véritable 'retour à la normale' dans l'immédiat. Le contexte demeure toutefois positif après la publication hier d'indices PMI européens témoignant d'un solide rebond de l'activité sous l'effet des mesures de déconfinement enclenchées il y plus d'un mois. 'Nous privilégions aujourd'hui un scénario économique à moyen terme fondé sur une reprise progressive de l'activité au second semestre, qui s'étendra l'année prochaine (reprise en U)', indique précise Florent Bronès, le responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Wealth Management. 'Certains marchés profitent d'une valorisation attractive, au-delà des fluctuations de marché et il est important de rechercher les opportunités d'augmenter ses positions actions en cas de baisse de prix', souligne le gestionnaire de fortune. Dans cette optique, BNP Paribas Wealth Management recommande aux investisseurs d'investir dans des 'titres de qualité' et de diversifier et limiter leur risque. La seule ombre au tableau demeure peut-être l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis, où le coronavirus semble repartir à la hausse depuis quelques semaines. 'Encore deux ou trois semaines sur cette dynamique et la pression sur les hôpitaux pourrait devenir significative', avertit-on ce matin chez Danske Bank. 'Le risque de mise en oeuvre de nouvelles mesures de restrictions s'accroît, mais compte tenu de l'opposition à laquelle elles font face, il va falloir que la situation se détériore davantage avant qu'elles puissent être envisagées', explique la banque danoise.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.30%