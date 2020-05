Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une pause après le net rebond de la veille Cercle Finance • 06/05/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin après son net rebond de la veille,, en l'absence de nouveaux éléments d'impulsion permettant une poursuite de la hausse. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 21,5 points à 4453,5 points, annonçant un début de séance sur une note de faiblesse. Le marché parisien avait pratiquement terminé au plus haut du jour hier (+2,4%), soutenu comme les autres places mondiales par la perspective d'un redémarrage progressif de l'économie. Grâce à ce redressement, l'indice CAC 40 affiche près de 20% de progression par rapport à son creux du 18 mars, mais accuse encore un repli de l'ordre de 25% depuis le début de l'année. A New York, les marchés d'actions américains se sont inscrits en hausse pour la seconde séance consécutive mardi, même s'ils ont fini très loin des sommets affichés peu avant la mi-séance. Les craintes persistantes sur la santé de l'économie et l'envolée du chômage en Europe comme aux Etats-Unis laissent augurer, comme ces derniers jours, d'une volatilité élevée au niveau des échanges. Les marchés devraient rester sans grande orientation en attendant la publication de nouvelles statistiques concernant le marché du travail américain, qui demeure au coeur de l'attention des intervenants de marchés. Les investisseurs seront effectivement à l'affût de l'enquête mensuelle du cabinet privé ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain, qui sera publiée à la veille des inscriptions au chômage hebdomadaires et à l'avant-veille du rapport mensuel du Département du Travail. En attendant d'en savoir plus sur l'évolution du marché du travail aux Etats-Unis, la séance en Europe sera essentiellement animée par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur des services en Europe.

