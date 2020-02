Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une pause après deux séances de gains Cercle Finance • 05/02/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir peu changée mercredi matin après deux séances de progression, les investisseurs hésitant à poursuivre le rebond dans l'attente des derniers indices PMI sur l'activité dans les services au sein de la zone euro. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC - échéance février - recule de 15 points à 5918,5 points, annonçant un début de séance prudent. Après plusieurs séances dans le rouge, les marchés boursiers ont repris vie cette semaine, notamment grâce à la publication d'indicateurs économiques encourageants aux Etats-Unis. Le marché parisien a signé hier un gain de 1,8% à 5935 points, sa plus forte hausse depuis le 8 août 2019. Wall Street a également terminé sur un beau rebond mardi, à l'issue d'une séance qui s'est surtout soldée par un nouveau record de clôture du Nasdaq, qui doit beaucoup à la trajectoire stratosphérique de Tesla. En attendant d'en savoir plus sur la santé de l'emploi aux Etats-Unis, la séance en Europe sera animée par les résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur des services en Europe. Les investisseurs seront à la recherche d'éléments confirmant que l'environnement économique continue de s'améliorer après les difficultés de l'an dernier. Les effets du coronavirus ne devraient toutefois pas encore être intégrés dans les indices PMI, la majorité des enquêtes d'opinion ayant été bouclées avant le 25 janvier. Les opérateurs semblent également rassurés par le ralentissement apparent de la propagation du 2019-nCoV. Les autorités chinoises disent avoir déployé de nouvelles mesures afin d'améliorer les taux d'admission et de survie des patients et réduire les taux d'infection et de mortalité dans la province du Hubei et sa capitale Wuhan, durement touchées par la pandémie. 'On voit bien que l'appétit pour le risque se reprend, tout au moins en Asie où le Nikkei a fini sur des gains de plus de 1% ce mardi', souligne un trader.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.47%