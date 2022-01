CAC 40: une nouvelle impulsion en provenance de Wall Street ?

(Crédit photo : L. Grassin)

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en léger repli mardi matin en attendant la réouverture de Wall Street suite au week-end prolongé de Martin Luther King Jr Day.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - recule de 17 points à 7183,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le marché parisien avait signé hier un début de semaine positif, mais marqué par une certaine torpeur du fait de l'absence des investisseurs américains.



Le CAC 40 a achevé la séance de lundi sur un gain de 0,8% à 7201 points, bien aidé par les valeurs du luxe comme Hermès, qui a signé la plus forte hausse du jour avec une progression de 3,5%.



Avec moins de trois milliards d'euros échangés à Paris au coup de cloche final, la séance s'est toutefois avérée particulièrement calme.



La réouverture de la Bourse de New York, fermée hier pour le jour férié de Martin Luther King Jr Day, pourrait peut-être lui donner une nouvelle impulsion aujourd'hui.



A ce stade de la journée, les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,2% à 0,9% pour les indices new-yorkais, qui avaient déjà perdu du terrain la semaine passée.



Après les premières publications des banques américaines vendredi, la saison des résultats va entrer dans les choses sérieuses ces prochains jours et monopoliser toute l'attention des investisseurs.



Après les comptes de Goldman Sachs demain puis de Bank of America et Morgan Stanley mercredi, Netflix publiera ses résultats jeudi, suivi de Schlumberger, le numéro un mondial des services parapétroliers, vendredi.



Plusieurs statistiques de premier plan sont également attendues cette semaine, à commencer par l'indice ZEW du moral des investissements allemands et l'indice Indice Empire State de la Fed de New York qui paraîtront demain.



A noter que le rendement des Treasuries à dix ans se tend à nouveau, en direction de 1,83%, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) grimpe de 2% à 85,5 dollars.