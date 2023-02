CAC 40: une nouvelle batterie d'indicateurs à digérer information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable mercredi matin, les investisseurs s'apprêtant à digérer une nouvelle salve d'indicateurs économiques après les chiffres de l'inflation américaine sans surprise parus le veille.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - recule d'un petit point à 7217 points, annonçant un début de séance inchangé, ou presque.



Hier, les intervenants de marché avaient accueilli sans grande émotion la statistique des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui montrent que l'inflation américaine ne reflue que très lentement.



Les places boursières ont néanmoins accusé le coup suite à la publication de ces chiffres, qui laissent entendre que la Réserve fédérale restera sur sa trajectoire de resserrement monétaire.



Après avoir gagné jusqu'à 0,8% en milieu d'après midi, le marché parisien a vu ses gains fondre dans les dernières minutes de cotation, achevant la séance sur un gain anecdotique de 0,1% à 7213 points.



Même tendance du côté de New York, où le Dow Jones a fini la journée de mardi sur un repli de moins de 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite parvenait encore à grignoter 0,6% au coup de cloche final.



Les investisseurs, qui apparaissaient de moins en moins à l'écoute du discours très ferme tenu par les membres de la Fed ces dernières semaines, semblent désormais éprouver quelques doutes quant au scénario d'un 'pivot' rapide de la banque centrale.



Dans la foulée des derniers indicateurs, le consensus concernant le 'taux final' de la Fed est désormais majoritairement anticipé à 5,50% et les 5,25% ne sont plus aussi consensuels qu'il y a deux semaines.



Dans cette optique, les projecteurs resteront braqués sur la publication des nombreuses statistiques au menu du jour.



Sur l'agenda des indicateurs, figurent notamment les ventes de détail aux Etats-Unis, qui devraient avoir rebondi en janvier après deux mois de repli, sous l'effet des ventes de voitures et des stations-service.



'Avec un marché du travail toujours robuste et une épargne abondante, il est peut-être prématuré d'enterrer le consommateur américain', préviennent ainsi les économistes d'Oddo BHF.



Publiée ce matin, l'inflation au Royaume-Uni est ressortie à 8,8% en rythme annuel en janvier, marquant un net ralentissement par rapport aux 9,2% du mois de décembre.



Les investisseurs attendent également une nouvelle avalanche de résultats trimestriels, avec les publications, entre autres, de quelques poids lourds européens de la trempe d'Ahold Delhaize, Kering ou encore Heineken.



D'un point de vue technique, c'est donc un scénario de temporisation, voire de modeste consolidation, qui se dessine pour le moment à la Bourse de Paris.



'Après un léger glissement vers le seuil support des 7105 points en fin de semaine dernière, l'indice parisien n'a pas attendu bien longtemps pour gommer sa baisse et revenir sur la zone de résistance entre 7200 et 7250 points', rappellent les chartistes de Kiplink Finance.



'Ce rebond devrait suffire pour renouer avec le plus haut annuel des 7320 mais pas assez pour espérer davantage dans l'immédiat', juge la société de Bourse.