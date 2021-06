Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une note stable avant de nouveaux indicateurs Cercle Finance • 03/06/2021 à 08:30









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin après ses records de la veille, les investisseurs restant prudents en attendant la publication de plusieurs indicateurs-clé. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - est virtuellement inchangé à 6512 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. Aidé par le coup de pouce d'une légère détente au niveau des taux d'intérêt, le marché parisien avait repris 0,5% hier et fini au plus haut du jour à 6521,5 points, ce qui correspond à un nouveau sommet annuel. La reprise post-pandémique et l'amélioration des perspectives de croissance continuent de soutenir les marchés boursiers, tout comme les matières premières, et relèguent au second plan les inquiétudes entourant la remontée de l'inflation et l'apparition de nouveaux variants du coronavirus. En Europe, le marché sera très attentif, dans le courant de la matinée, à la parution des indices PMI d'IHS Markit pour le secteur des services, qui étaient ressortis à des niveaux déjà très solides lors de leurs dernières publications. L'annonce, cet après-midi, de l'indice ISM des services devrait de son côté confirmer la dynamique de redressement spectaculaire amorcée aux Etats-Unis. Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance plus tard dans la journée de l'enquête ADP sur l'emploi privé américains, des chiffres de la productivité et des inscriptions aux allocations chômage. Tous ces indicateurs précéderont la parution, demain, des chiffres très attendus de l'emploi américain pour le mois de mai. Plus le rapport du Département du Travail sera positif, plus la Fed sera disposée à discuter des conditions d'un éventuel ralentissement de ses rachats d'actifs, le fameux 'tapering' tant redouté par les marchés.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.47%