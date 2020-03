Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une note plus prudente en préouverture Cercle Finance • 27/03/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris, qui a rebondi de plus de 16% au cours des trois dernières séances, devrait marquer une pause vendredi matin au lendemain d'une nouvelle séance de forte progression à New York. Vers 8h15, le contrats futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - cède 92 points à 4445 points, annonçant une ouverture relativement prudente. Wall Street s'est envolée de plus de 6% hier soir, portant ses gains sur les trois derniers jours à plus de 21%, sa performance la plus spectaculaire depuis 1931. Les investisseurs semblent placer beaucoup d'espoirs dans l'efficacité du plan de relance de 2.000 milliards de dollars adopté par le Sénat américain dans la nuit de mercredi à jeudi. L'enveloppe planétaire de quelque 5.000 milliards de dollars dévoilée par le G20 à l'issue de la visioconférence qui s'est tenue hier semble également les avoir rassuré. Après les chiffres désastreux parus hier aux Etats-Unis, les opérateurs se prennent même à rêver de nouvelles mesures de soutien à l'économie, notamment de la part de la Fed. La banque centrale américaine a répété hier qu'elle était loin d'avoir épuisé toutes ses munitions monétaires et rappelé que ses capacités d'action restaient 'sans limite'. Les marchés semblent également bien accueillir les premiers signes de détente qui se manifestent sur le marché du financement. 'L'accès de faiblesse renouvelé du dollar ces derniers jours laisse penser que les efforts politiques visant à relâcher les freins immédiats sur les marchés du financement commencent à porter leurs fruits', souligne Capital Economics. Toute la question est de savoir si le rebond des places boursières peut être pérenne. Certains analystes font valoir que les valorisations avaient atteint des niveaux inhabituellement faibles après la correction liée au coronavirus. 'Les valorisations du marché sont exceptionnellement basses', soulignent ainsi les équipes de LBPAM. 'Cela signifie qu'une fois la crise passée, si l'économie retrouve son chemin de croissance normal comme nous l'attendons, le potentiel de rebond de la Bourse est conséquent', affirme La Banque Postale. Pour d'autres stratèges, le temps est simplement à un 'rééquilibrage' faisant suite aux violentes fluctuations qui ont agité les marchés et qui ont fait dévier de nombreux portefeuilles de leurs allocations stratégiques. 'Les 'sell-off' des marchés actions et les baisses de rendement des emprunts d'Etat ont entraîné mécaniquement une sous-pondération en actions et une surpondération en obligations de maints portefeuilles', explique notamment BlackRock. 'Nous nous attendons à un rééquilibrage vers leurs pondérations de référence', indique le gestionnaire d'actifs new-yorkais.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.96%