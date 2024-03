Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: une note de prudence à l'approche de la BCE information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin à l'approche des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui ne devrait pas toucher à ses taux mais pourrait préparer le terrain à un prochain changement de sa politique.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison mars - recule de 22 à 7942 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



La BCE doit rendre sa décision de politique monétaire à 14h15 avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, qui débutera quelques minutes plus tard.



Si un 'statu quo' sur les taux semble largement assuré, les investisseurs attendent les nouvelles prévisions d'inflation de l'institution de Francfort, mais surtout d'éventuelles indications quant à l'évolution de sa politique.



Les membres de la BCE n'ont cessé de repousser les attentes du marché concernant la date et le nombre des baisses de taux au cours des derniers mois, mais la morosité de la conjoncture en Europe devrait ouvrir la voie à une première baisse de taux au deuxième trimestre.



'La BCE devrait essayer de gagner du temps concernant ses futures décisions en matière de baisse des taux d'intérêt', prédit François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM.



'L'économie est plus résistante et l'inflation recule plus lentement que ce qui avait été initialement prévu il y a quelques semaines', poursuit l'analyste.



'Par conséquent, un changement d'orientation de la politique monétaire est moins urgent', conclut-il, ce qui semble exclure une baisse de taux dès le mois d'avril.



D'après les équipes de Muzinich, une société de gestion spécialisée dans le crédit, le marché des 'swaps' de taux d'intérêt au jour le jour estime toutefois à 86% la probabilité que la BCE réduise ses taux de 25 points de base au mois de juin.



Pour l'heure, les rendements des emprunts d'Etat allemands, référence pour la zone euro, sont stables: le taux du papier à dix ans ressort à 2,32% et celui de la dette française de même échéance se maintient à 2,77%.



Sur le marché des changes, l'euro se raffermit nettement à quelques heures de la réunion de la BCE et revient autour de 1,09 face au dollar, qui faiblit après les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, laissant entrevoir de prochaines baisses de taux aux Etats-Unis.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en baisse pour les marchés d'actions américains, mais la tendance pourrait changer à 14h30 avec la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage.



Du côté de l'énergie, le marché pétrolier se stabilise après son envolée de la veille, l'annonce d'une hausse anecdotique des stocks de pétrole brut s'étant accompagnée d'un repli des réserves d'essence et de produits raffinés.



Le Brent consolide de 0,1% autour de 82,9 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,1% à 79,1 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.27%