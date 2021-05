Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une note de lourdeur derrière Wall Street Cercle Finance • 11/05/2021 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait reculer mardi à l'ouverture, dans le sillage de la clôture négative de Wall Street, où le décrochage des valeurs technologiques a plombé la tendance. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - lâche 71,5 points à 6302 points, annonçant un net repli en début de séance. Le marché parisien était parvenu hier à inscrire de nouveaux records de plus de 20 ans, avant de finir la journée autour de l'équilibre en raison de la lourdeur des places américaines. A New York, les grands indices n'ont pas su résister à l'alourdissement graduel du Nasdaq, qui avait fini par dévisser de plus de 2,5% en fin de parcours. Les avis divergent au sujet de l'imminence de la menace d'une résurgence de l'inflation, qui pourrait conduire la Fed à revoir sa politique monétaire ultra-accommodante. Les sociétés de la haute technologique, souvent tributaires de financements extérieurs, sont considérées comme les principales victimes d'un cycle de resserrement monétaire qui viendrait renchérir le coût du crédit. Quoiqu'il en soit, les actions de la zone euro sont jugées moins exposées au 'reflation trade' en cours, ce qui pourrait les amener à continuer à surperformer. 'Beaucoup de bonnes nouvelles économiques semblent avoir déjà été intégrées aux Etats-Unis, mais c'est moins le cas dans la zone euro', expliquent les analystes de Capital Economics. La séance de mardi s'annonce peu animée en l'absence de résultats de sociétés de premier plan et d'indicateurs économiques d'importance. Côté statistiques, les investisseurs seront toutefois attentifs à la publication, en cours de matinée, de l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs allemands. Il faudra en revanche attendre demain pour prendre connaissance des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient déterminer la tendance lors des jours qui viennent.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.03%