CAC 40 : une hausse symbolique en attendant l'emploi US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée vendredi dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, susceptibles d'influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grignote actuellement 0,5 point à 6761,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture. La publication du taux de chômage et du nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois d'août, attendue à 14h30, devrait confirmer le redressement opéré par la première économie mondiale. Les analystes attendent en moyenne 700.000 créations de postes le mois dernier, contre 943.000 en juillet, avec un taux de chômage qui devrait être revenu de 5,4% à 5,2%. 'C'est le rapport-clé pour influencer la réflexion de la Fed au sujet du tapering (réduction du rythme des rachats d'actifs de la banque centrale, NDLR', soulignent les équipes d'Oddo BHF. 'Si le rythme d'emploi fléchit nettement, la Fed voudra sans doute se garder d'un tapering trop proche', indique la banque privée parisienne. Après le rapport ADP décevant sur l'emploi dans le secteur privé publié mercredi, le marché a sans doute revu ses estimations à la baisse. 'D'un point de vue historique, les chiffres du mois d'août ont souvent déçu', rappelle Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. 'Il sera intéressant de voir si cela se produit à nouveau', poursuit-il. D'ici là, les investisseurs auront pris connaissance des indices PMI des services au sein de la zone euro, qui seront publiés dans le courant de la matinée. L'estimation préliminaire montrait une quasi-stabilité en zone euro, reflétant une accélération de la croissance dans la périphérie ayant permis de compenser le recul en France et en Allemagne. Quoiqu'il en soit, le niveau de confiance est désormais très haut dans tous les pays de la zone euro.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.29%