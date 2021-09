Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une hausse pour finir une semaine atone information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 08:32









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi main, à l'issue d'une semaine atone marquée par des positions attentistes, favorisées notamment par des statistiques économiques mitigées. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grimpe de 39,5 points à 6662,5 points, annonçant un début de journée dans le vert. La semaine a évolué en dents de scie, reflétant des indicateurs économiques américains contrastés qui n'ont pas permis d'en savoir beaucoup plus sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui réunira son comité stratégique la semaine prochaine. Les marchés boursiers - qui avaient jusqu'ici ignoré la propagation du variant Delta - commencent à s'inquiéter d'un éventuel ralentissement de l'activité d'ici à la fin de l'année. Sur la semaine, le CAC 40 affiche pour le moment un repli de l'ordre de 0,6%. Depuis ses plus hauts de la mi-août, le marché parisien semble prisonnier d'un corridor allant de 6600 à 6760 points, une stagnation qui laisse penser à certains analystes que l'élan haussier du CAC est désormais brisé. Pour les stratèges de Danske Bank, l'appétit pour le risque qui soutenait les marchés boursiers est incontestablement en train de se réduire. 'Cette constatation est conforme avec nos attentes pour le reste de l'année, avec la perte de vitesse des puissants éléments qui étaient à l'origine de la performance des marchés ces 16 derniers mois', explique la banque danoise. Les investisseurs suivront avec attention, dans le courant de la matinée, les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro. Selon l'estimation préliminaire, l'inflation a bondi à 3% sur un an, même si la hausse des prix sous-jacente reste - elle - basse, à 1,6%. 'Des tensions inflationnistes existent en Europe, mais elles sont nettement plus faibles qu'aux Etats-Unis', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF. Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance, dans l'après-midi, de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui avait fortement chuté en août avec la vague du variant Delta. 'Cette vague ayant amorcé son reflux depuis une dizaine de jours, le moral des consommateurs pourrait commencer à s'en ressentir favorablement', prédisent les économistes d'Oddo.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.85%