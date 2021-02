Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une hausse modérée en attendant les indices PMI Cercle Finance • 19/02/2021 à 08:30









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer en hausse modérée vendredi en début de séance, dans un marché sans grande orientation en attendant la publication des dernière enquêtes PMI concernant la zone euro. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 7,5 points à 5735,5 points, annonçant une ouverture en très légère progression. Le début de journée sera animé pour l'essentiel par la parution des indices préliminaires des enquêtes PMI sur l'activité au sein du secteur privé en Europe pour le mois de février. Après les mauvais chiffres de janvier, les investisseurs espèrent que la dégradation de l'activité ne s'est pas trop accentuée ce mois-ci. 'Le moral des directeurs d'achat a fléchi dans le secteur des services au cours des derniers mois, mais sans connaitre l'effondrement du printemps', tempèrent les économistes d'Oddo BHF. 'Même si les restrictions d'activité perdurent, il y a désormais l'espoir d'une sortie de crise', ajoute la banque privée parisienne, qui prend note de la lente amélioration de la situation sanitaires, malgré l'apparition des variants. Toujours sur le plan macroéconomique, la journée sera également marquée par la publication, dans l'après-midi, de l'indice d'activité PMI aux Etats-Unis puis des ventes de logements anciens, qui devraient commencer à signaler une légère modération de la demande. Le marché parisien a signé un parcours heurté ces derniers jours, alourdi notamment par les inquiétudes entourant un possible retour de l'inflation et la remontée des rendements obligataires. Après trois séances de plafonnement sous les 5800 points, le CAC avait rechuté de plus de 0,6% jusque vers 5720 points hier soir, sans toutefois combler le 'gap' des 5705 points. Pour autant, le pronostic d'une hausse en direction du seuil des 6000 points n'est pas remis en question, assurent les analystes techniques, qui estiment que la barre des 5800 points ne constitue une figure dangereuse que si sa base des 5400 points devait être menacée.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.28%