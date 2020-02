Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une hausse limitée en attendant l'emploi américain Cercle Finance • 07/02/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse vendredi matin, après avoir déjà aligné quatre séances dans le vert, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi qui seront publiés aux Etats-Unis en début d'après-midi réservent de bonnes surprises. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - progresse de 1,5 point à 6038 points, annonçant une ouverture sur des gains modestes. Le marché devrait toutefois rester relativement creux en attendant la publication à 14h30 du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis publié par le Département du Travail. 'On attend une confirmation de la tendance au beau fixe sur le marché du travail aux Etats-Unis', commentent les stratèges de Danske Bank. Le consensus table sur 175.000 créations d'emplois au mois de janvier après 145.000 en décembre, assorties d'une remontée du taux de salaire horaire de 3% en rythme annuel. Les investisseurs surveilleront aussi l'évolution de la propagation du coronavirus, qui semble ralentir depuis quelques jours. Les autorités chinoises ont demandé jeudi aux entreprises basées en dehors de la province du Hubei de reprendre normalement leurs activités, tout en continuant à lutter contre la pandémie. 'Si l'épidémie de coronavirus devait être contrôlée d'ici peu, les conséquences pour l'économie de la zone euro devraient rester relativement limitées', estiment les équipes de Capital Economics. 'Toutefois, sachant que la croissance devrait demeurer particulièrement molle, cela pourrait s'avérer suffisant pour faire stagner l'économie de la région au premier trimestre', avertit le bureau de recherche londonien.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.04%