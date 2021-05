Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une dynamique haussière entièrement préservée Cercle Finance • 28/05/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression vendredi matin, au-delà du seuil de résistance des 6400 points, dopée par une multiplication de signes de reprise de l'économie. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - s'adjuge 16 points à 6436,5 points, annonçant une continuation de la dynamique favorable à l'oeuvre depuis le début de la semaine. Après trois semaines de stagnation entre 6380 et 6410 points, le marché parisien s'est enfin réveillé hier (+0,7%), ce qui avait débouché sur le déclenchement de toute une série d'ordres d'achats. Devant la multiplication des signes de redressement économique, les stratèges tablent sur une poursuite du 'rally', décrivant une tendance de fond haussière 'sans équivoque'. A New York, les marchés d'actions américains ont très lentement décliné au fil des heures hier, ce qui a abouti à une clôture légèrement négative pour le Nasdaq (-0,01%). Mais l'indice Dow Jones a gagné 0,4%, tandis que le S&P 500 a réussi à grappiller 0,1%. Les investisseurs ont fait preuve d'une certaine prudence avant la publication, aujourd'hui en début d'après-midi, des chiffres très attendus des revenus et dépenses des ménages. Les intervenants seront surtout attentifs à l'indice des prix 'PCE' qui leur est associé et qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. 'Le PCE core, soit l'indice des prix à la consommation des ménages hors éléments volatils, pourrait ressortir à des niveaux jamais constatés en 30 ans', préviennent les équipes d'IG. Selon le consensus, l'inflation américaine pourrait avoir bondi de 2,3% en mars à 3,5% en avril, dont un bond de 1,8% à 2,9% pour la mesure de l'inflation hors alimentation et énergie ('core'). Des chiffres supérieurs aux attentes ne manqueraient pas de raviver les craintes d'un resserrement monétaire, voire de provoquer quelques secousses sur les marchés. 'Ces statistiques vendredi pourraient rendre les marchés volatils en cas d'une lecture encore plus haute qu'anticipée', avertit ainsi IG.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.27%