CAC 40 : une avant-dernière séance de l'année peu animée

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mercredi matin pour l'avant-dernière séance de l'année, qui s'annonce peu active en l'absence de nombreux investisseurs et de nouvelles susceptibles d'influencer la tendance. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison janvier - sur l'indice CAC 40 recule de quatre petits points, à 5598,5 points, annonçant un début de séance peu animé. Les rares opérateurs présents ont peu d'éléments à se mettre sous la dent après la déferlante de bonne nouvelles des derniers jours (Brexit, relance américaine, vaccins), qui semblent désormais bien intégrées dans les cours. A New York, les marchés d'actions américains ont subi hier soir un revirement inattendu à la baisse après la décision de la majorité républicaine au Sénat d'opposer son veto à une proposition de loi visant à augmenter le montant des chèques versés aux Américains de 600 à 2000 dollars. La Bourse de Tokyo a, elle, fini en repli de près de 0,5%, affectée par le recul de Wall Street et par quelques prises de profits suite aux plus hauts historiques établis en début de semaine. Dans ces conditions, les investisseurs devraient camper sur leurs positions et se contenter de maintenir l'indice CAC 40 au-dessus de la résistance des 5600 points, qui fait apparaître un repli finalement limité de 6% sur l'ensemble de l'année. D'après les analystes techniques, seul un retour immédiat sous la barre des 5550 points risquerait de fragiliser la configuration haussière des derniers jours. Les stratèges estiment que la tendance favorable sur les places boursières devrait se poursuivre en 2021, sous l'effet d'une reprise économique qui s'annonce spectaculaire suite à la crise sanitaire de 2020. Les investisseurs pourraient donc commencer à préparer le terrain pour le nouvel exercice, notamment en se portant sur les valeurs cycliques, industrielles et les plus décotées. Les volumes d'échanges devraient en revanche rester restés peu étoffés à la Bourse de Paris en l'absence de nombreux investisseurs absents pour cause des fêtes de fin d'année. La semaine sera d'ailleurs écourtée, puisque le marché n'ouvrira que pour une demi-séance demain et restera fermé toute la journée du vendredi 1er janvier.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.06%