CAC 40: une amorce de rebond malgré les rendements information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 08:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse mercredi matin, dans le sillage de Wall Street qui a vécu une séance faste la veille en dépit de la remontée des rendements obligataires.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mai - avance de 28 points à 6477 points, laissant entrevoir une ouverture légèrement favorable.



La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, une série de publications de résultats bien accueillies - dont ceux de Johnson & Johnson - ayant favorisé une amorce de rebond des actions.



Le Dow Jones a grimpé de plus de 1,4% à 34911 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,1% à 13620 points.



La clôture positive des marchés d'actions américaine montre que l'appétit pour le risque peut à tout moment pointer le bout de son nez, même si la séance a été marquée par un nouvel envol des taux longs.



Aux Etats-Unis, les T-Bonds ont battu de nouveaux records annuels avec 2,93% pour le papier à dix ans suite à des déclarations 'faucon' de James Bullard, le président de la Fed de St Louis.



Le haut-dignitaire, devenu l'un des porte-parole de la Réserve fédérale, a en effet préconisé un taux directeur à 3,50% d'ici à la fin 2022, ce qui suppose des hausses de taux de 50 points à l'issue des six prochaines réunions de la Fed.



En France, les OAT ont franchi hier le seuil des 1,40%, du jamais vu depuis 2017, avant de se tasser un peu vers 1,38%.



Les investisseurs seront attentifs ce mercredi à la publication des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, avant l'annonce des traditionnels stocks de pétrole en fin d'après-midi.



Toujours sur le plan macroéconomique, mais cette fois en Europe, les intervenants attendent les derniers chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale pour la zone euro.



La journée sera également rythmée par de nouvelles publications de résultats, à commencer par les performances du géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble, attendues à la mi-journée.



Hier soir, Netflix a dévoilé des comptes trimestriels marqués par de premières pertes d'abonnés depuis plus de 10 ans et des perspectives peu engageantes, des annonces qui se traduisaient par une chute de plus de 25% de son cours de Bourse en cotations avant-Bourse.