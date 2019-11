Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une ambiance un peu moins festive Cercle Finance • 28/11/2019 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, dans des volumes qui s'annoncent toutefois limités en l'absence des investisseurs américains du fait de la fermeture de New York pour Thanksgiving. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède 13 points à 5907 points, annonçant un début de journée prudent. Wall Street - qui restera fermée toute la journée de jeudi pour la fête de Thanksgiving - ne rouvrira que pour une séance écourtée demain. Seuls les opérateurs les plus courageux devraient se déplacer pour cette demi-séance, sachant que la plupart des américains seront, eux, plongés dans les bonnes affaires du 'Black Friday'. Hier soir, la Bourse de New York avait inscrit un nouveau carton plein de records à la faveur d'indicateurs de conjoncture jugés plutôt rassurants. L'ambiance paraît moins festive ce matin, alors que Donald Trump a décidé de promulguer dans la soirée d'hier une loi soutenant les droits de l'homme et les manifestations pro-démocratie de Hong Kong. 'China a réitéré sa menace d'avoir recours à des représailles', fait remarquer Danske Bank ce matin. 'Si cela risque d'affecter le climat des négociations sur les questions commerciales, nous croyons toujours que les deux camps vont mettre de côté la situation à Hong Kong et qu'un accord de phase 1 sera trouvé d'ici au 15 décembre, date à laquelle les droits de douane américains appliqués au produits chinois doivent grimper de 15%', assure la banque nordique. Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda du jour du fait de la fermeture des marchés américains pour Thanksgiving.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.24%