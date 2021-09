Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un timide rebond se dessine information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 08:24









(CercleFinance.com) - Après son lourd repli de la veille, la Bourse de Paris devrait tenter de se reprendre mardi matin, l'effet Evergrande s'estompant un peu sur les marchés alors que les investisseurs se préparent à une importante réunion de la Réserve fédérale. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 12,5 points à 6453 points, signalant un léger rebond à l'ouverture. Le marché parisien avait réussi à limiter la casse hier en cédant 1,7% vers 6455 points en fin de séance après avoir perdu jusqu'à 2,7%, notamment dans le sillage de ses valeurs bancaires. La glissade limitée de Wall Street a bien contribué à rassurer les investisseurs, une vague de rachats au cours de la dernière heure ayant permis au Dow Jones de réduire ses pertes autour de 1,8% à la clôture. Le repli accusé hier par les Bourses européennes demeure malgré tout la plus forte chute des indices du Vieux Continent depuis le mois de juillet, voire même depuis octobre 2020 pour certains marchés. Les intervenants s'inquiètent toujours des répercussions d'un éventuel défaut du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui pourrait s'accompagner du déclenchement d'un possible effet domino, de type Lehman Brothers. Heureusement, les marchés chinois sont restés fermés ce mardi et ne rouvriront que demain, empêchant une contagion trop brutale au niveau des places boursières mondiales. Les investisseurs espèrent maintenant que la Fed saura tenir un discours rassurant à l'issue de son comité de politique monétaire (FOMC), qui débute aujourd'hui. Le communiqué que publiera l'institution demain devrait fournir de précieuses indications quant à l'évolution du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale américaine. La perspective d'une réduction du rythme des rachats d'actifs de la Fed - conjuguée à de premiers signes de décélération de la croissance - avait déclenché un mouvement de consolidation sur les marchés ces dernières semaines. Au vu de l'état de nervosité actuel des marchés, ils ne serait pas étonnant que Jerome Powell insiste sur la nécessité de se montrer 'patient' avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs de l'institution.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.26%