CAC 40: un soupir de soulagement, mais aussi quelques doutes information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa remontée mardi en début de séance après sa consolidation du début du mois, profitant de signes laissant espérer un apaisement des tensions dans le secteur bancaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance avril - grimpe de 54,5 points à 7147 points, laissant entrevoir une ouverture en territoire positif.



Le marché parisien a connu une entame de mois mouvementée, qui l'a conduit à repasser un moment sous la barre symbolique des 7000 points et à effacer une bonne partie de ses gains enregistrés depuis le début de l'année.



Mais l'heure semble désormais à la détente et les actions européennes, qui avaient été largement délaissées l'an dernier, restent parmi les plus performantes cette année.



'Dans un contexte d'amélioration des perspectives, les investisseurs ont décelé une opportunité en Europe compte tenu de l'apaisement de la crise énergétique, des valorisations relativement attractives sur la zone et de la réouverture de la Chine', explique Antoine Lesné, responsable de la recherche et de la stratégie chez SPDR.



En Europe, le mouvement quasi-général de rebond bénéficie en premier lieu aux valeurs bancaires, dont l'indice STOXX a gagné 1,4% hier, ce qui ramène son repli annuel autour de 1%.



'Pas de nouvelles, bonnes nouvelles' reste un peu le leitmotiv du secteur bancaire européen, mais l'appétit pour le risque est également soutenu par des développements positifs de l'autre côté de l'Atlantique', soulignent les analystes de Danske Bank.



Le sentiment des investisseurs bénéficie du rachat par la banque américaine First Citizens de l'intégralité des dépôts et prêts de la Silicon Valley Bank (SVB), qui avait fait faillite au début du mois.



Le redressement est également favorisé par l'affaiblissement du dollar, la remontée des cours pétroliers et de solides indicateurs économiques, comme l'indice Ifo du climat des affaires publié hier en Allemagne.



La hausse des actions européennes est toutefois freinée par un nouvel épisode de tensions sur le compartiment obligataire, sur fond de regain d'appétit pour les actifs plus risqués.



Outre-Atlantique, le mouvement vendeur se confirme avec de rendements des Treasuries à dix ans qui se sont de nouveau tendus pour atteindre près de 3,53% hier.



Les anticipations d'une hausse hausse de taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine début mai sont remontées en l'espace d'un weekend de 17% à 45%.



Le dollar, lui, continue de reculer vis-à-vis de l'euro, qui revient aux abords de 1,0820 face au billet vert dans le sillage de la robustesse de l'indice Ifo dévoilé hier.



Sur le marché pétrolier, les cours se stabilisent avec un baril de brut léger américain qui avance de 0,1% à 72,8 dollars



Si les investisseurs semblent disposés à prendre davantage de risques maintenant que les craintes bancaires se sont dissipées, ils restent prudents sur un certain nombre de sujets.



Dans une note publiée hier, les équipes de DWS s'interrogent notamment sur la 'relation malsaine' qui lie les banques européennes à l'immobilier américain.



'Les nouvelles perturbations qui ont touché les actions des banques européennes vendredi, en raison des inquiétudes concernant leur exposition à l'immobilier commercial américain, montrent que les investisseurs ne sont toujours pas à l'aise avec les banques européennes, même après le rachat de Credit Suisse',



L'inflation demeure, elle aussi, un sujet de préoccupation majeur.



En attendant de nouvelles données sur ce front en zone euro comme aux Etats-Unis d'ici à la fin de la semaine, les investisseurs seront attentifs à la publication, cet après-midi de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Si les récentes turbulences sur les marchés financiers pourraient peser sur le moral des ménages, l'enquête du ConfBoard met surtout l'accent sur les conditions d'emploi qui, jusqu'à ce jour, restent solides.