CAC 40 : un retour aux fondamentaux avec l'emploi américain?

(CercleFinance.com) - Après plusieurs séances en dents de scie, la Bourse de Paris devrait débuter en hausse vendredi matin, portée par l'espoir que les chiffres de l'emploi qui seront publiés cet après-midi aux Etats-Unis confirment le redressement de l'économie américaine. Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison décembre - progresse de 42 points à 6832,5 points, annonçant un rebond de l'indice après le nouveau trou d'air subi la veille. Les dégagements massifs essuyés vendredi dernier, conjugués à la grande volatilité observée depuis le début de la semaine, laissent espérer un scénario de lassitude qui permettrait aux fondamentaux du marché de reprendre le dessus. Ce mouvement de correction, qui s'est accompagné d'une révision à la baisse des valorisations de marché, pourrait finir par favoriser un retour sur les données économiques. Le rapport mensuel du Département américain du Travail, attendu à 14h30, devrait à ce titre faire apparaître une accélération des créations d'emploi à 550.000 en novembre, contre 531.000 au mois d'octobre. La plupart des indicateurs montrent que l'économie américaine s'inscrit toujours dans une dynamique favorable, selon les intervenants du marché. De bons chiffres pourraient atténuer les inquiétudes des investisseurs. Sur la base des tendances récentes, les analystes estiment que l'emploi américain devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022. Le rapport sur l'emploi américain n'est pas le seul indicateurs au programme aujourd'hui aux Etats-Unis, puisque les opérateurs prendront aussi connaissance des commandes à l'industrie et de l'ISM des services. En Europe seront dévoilés dans la matinée les indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant l'activité dans le secteur des services pour les principaux pays européens. Là encore, des chiffres rassurants pourraient encourager les investisseurs à mettre de côté leurs craintes sur l'épidémie de coronavirus et le durcissement de la politique de la Fed pour revenir vers les actions.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.16%