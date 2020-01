Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un retard à combler vis-à-vis de Wall Street Cercle Finance • 17/01/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait tenter de rattraper son retard sur New York vendredi matin, même si l'absence de résultats et d'indicateurs majeurs pourrait inciter les investisseurs à limiter leurs achats. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - gagne 18,5 points à 6057,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Le marché parisien semble enfermé depuis une dizaine de jours dans un corridor allant de 5980 à 6060 points, alors que Wall Street caracole de records en records. Tous les indices américains ont fini aux plus hauts hier soir, le S&P 500 s'étant même offert le luxe d'aligner un 32ème record absolu depuis le 25 octobre dernier. Depuis le début de la semaine, le Nasdaq engrange ainsi 2% de hausse et affiche déjà un score flatteur de 4,2% depuis le 1er janvier. En comparaison, le CAC 40 est parfaitement stable, ou presque, sur la semaine et ne gagne que 1% depuis le début de l'année. Plombé par le secteur automobile, et en particulier par Renault, le marché parisien s'est nettement fait distancer par New York ces dernières semaines. Pas sûr, donc, que cette dernière séance de la semaine soit suffisante pour combler la distance, d'autant que la journée devrait être relativement calme. Les investisseurs suivront toutefois avec attention aux Etats-Unis les chiffres de la production industrielleet de la confiance des consommateurs du Michigan et en Europe les dernières données sur l'inflation en zone euro. La prudence des intervenants pourrait par ailleurs être exacerbée par l'arrivée à expiration ce vendredi de nombreux contrats futurs et d'options, journée dite des 'trois sorcières'.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.80%