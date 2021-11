Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un repli modéré pour démarrer la séance information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin, marquant une pause après la nouvelle série de records inscrits la veille. A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - se replie de sept points à 7145,5 points, annonçant un recul modéré en début de séance. En s'adjugeant plus de 0,3% à 7152 points hier, le marché parisien avait réussi à établir un onzième record en 12 séances, essentiellement dans le sillage des valeurs du luxe. Fait notable, un nouveau record absolu en cours de séance ('intraday') a été battu à la mi-journée, à 7164 points. Porté par une série de statistiques attestant de la solidité de l'économie et une saison des résultats globalement satisfaisante, le marché parisien est en train de s'installes dans sa plus longue série haussière depuis la création du CAC en janvier 1988. Depuis le début de l'année, l'indice parisien affiche une progression de plus de 28%, contre une hausse de l'ordre de 25% pour le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains. Si le tableau économique semble les rassurer, les investisseurs continuent néanmoins de surveiller le thème de l'inflation, qui sera alimenté en fin de matinée par la publication des chiffres des prix à la consommation en zone euro. Du fait de la tension sur les prix de l'énergie, les intervenants de marché s'attendent à une forte accélération de l'inflation à brève échéance, mais s'interrogent toujours sur sa pérennité à plus long terme. Aux Etats-Unis, les opérateurs suivront avec attention les chiffres des permis de construire et des mises en chantier, deux statistiques immobilières qui ont tendance à plafonner depuis quelques mois. 'C'est le signe que les capacités sont proches de leur maximum au vu de la pénurie actuelle de main-d'oeuvre', expliquent les équipes d'Oddo BHF. Certains investisseurs préviennent toutefois que la volatilité pourrait s'accentuer à l'approche de vendredi et de la séance des 'quatre sorcières', une expression qui désigne l'arrivée à échéance de nombreux produits dérivés.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.04%