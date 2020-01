Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un redressement se dessine avant les PMI Cercle Finance • 24/01/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse vendredi matin, après quatre séances de repli, dans l'espoir que les PMI qui seront publiés dans la matinée confirment l'embellie de l'activité dans la zone euro. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - progresse de 40 points 6007,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif. La séance en Europe sera principalement animée par les résultats des dernières enquêtes mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen. 'Il y a quelques lueurs d'espoir dans la zone euro, illustrées par la bonne tenue récente de l'indice ZEW, et nous attendons un nouveau redressement du PMI manufacturier de la région à 47,1 pour le mois de janvier', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank. Le marché attend également la publication des indices PMI flash composite pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis. L'optimisme des intervenants semble également alimenté par les bons résultats d'Intel parus dans la soirée d'hier. Le titre du fabricant de microprocesseurs s'envole de presque 6% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé un chiffre d'affaire de 20,2 milliards de dollars, contre 19,2 milliards attendus, et un profit par titre supérieur de 20% au consensus. Le fondeur a par ailleurs fait état de solides perspectives pour son début d'exercice 2020 et relevé dans la foulée son dividende trimestriel de 5%. Les incertitudes entourant l'évolution du nouveau coronavirus chinois, dont le bilan a été revu en hausse à 25 morts et plus de 800 malades dans la nuit, devraient néanmoins continuer à constituer un sujet d'inquiétude majeur pour les marchés. Pour l'heure, l'impact le plus direct concerne le pétrole sur la crainte d'un ralentissement de l'activité en Chine: après avoir décroché de plus de 2% hier, le baril de brut léger américain reprend toutefos 0,8% à 55,8 dollars ce matin.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.31%