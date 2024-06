Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: un rebond se profile avant plusieurs indicateurs information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse timide mercredi matin, le marché continuant de marquer le pas dans l'attente de nouvelles indications sur la conjoncture économique et la politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - reprend 49,5 points à 7990,5 points, laissant entrevoir un début de séance positif.



En dépit de la détente qui s'amorce depuis quelques jours sur le compartiment obligataire, le marché parisien avait conclu la séance d'hier sur un repli de 0,7% à 7937 points.



Grâce au mouvement de baisse des rendements obligataires, Wall Street a en revanche réussi à inverser la vapeur hier soir: le Dow Jones a gagné 0,3%, tout comme le Nasdaq, qui reste soutenu par l'envolée de Nvidia.



Les investisseurs sont néanmoins susceptibles de faire preuve d'une certaine prudence avant les rendez-vous importants qui tomberont d'ici à la fin de la semaine.



Ce matin, les intervenants seront attentifs à la publication des indices PMI définitifs des services en zone euro, qui devraient confirmer la reprise naissante de l'activité sur le Vieux Continent.



Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé - qui paraîtra en début d'après-midi - devrait de nouveau témoigner de la solidité du marché du travail en attendant le rapport mensuel officiel sur l'emploi prévu vendredi.



Au-delà des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs gardent par ailleurs le regard tourné vers la Banque centrale européenne (BCE), qui réunira son conseil des gouverneurs demain.



Les analystes s'attendent largement à ce que l'institution de Francfort officialise sa première baisse des taux depuis 2019.



'Bien que cette réunion puisse être un non-événement du point de vue du marché, nous pensons qu'une fois l'assouplissement de la politique entamé, les taux d'intérêt européens situés sur les parties courtes de la courbe baisseront', estime François Rimeu, stratégiste senior chez CMAM.



Pour l'instant, les rendements obligataires restent surtout affaiblis par l'impact déflationniste de la chute des cours pétroliers, qui écarte a priori le scénario de futures hausses de taux.



Celui des Treasuries à dix ans retombe en direction de 4,32%, à un creux depuis presque un mois.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la région, se situe autour de 2,53%, bien loin de ses pics établis la semaine dernière.



Les cours du brut restent orientés à la baisse, le baril de Brent de la mer du Nord alignant une cinquième séance de repli en cédant de nouveau 0,1% à 77,5 dollars.



Le brut léger américain se traite lui autour de 73,2 dollars, également en recul de 0,1%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.