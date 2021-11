Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un rebond s'opère dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, marquant un rebond suite à son faux pas de la veille, les investisseurs semblant disposés à reprendre leurs achats après de nouveaux records à Wall Street. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - progresse de 30 points à 7172 points, annonçant un début de séance favorable. En cédant 0,2% à 7142 points hier, le marché parisien a échoué dans sa tentative d'aligner une quinzième hausse en 16 séances, mais les analystes estiment que ce repli modéré ne remet pas encore en cause le canal ascendant inauguré début octobre. Car le Nasdaq (+0,5%) est, lui, parvenu à inscrire un nouveau record de clôture (15.993 point) à New York hier soir, au-delà de son précédent plus haut du 8 novembre. Même scénario pour le S&P 500, qui a clôturé en hausse de 0,3% à près de 4705 points, juste au-dessus de son précédent zénith de 4702 points atteint au début du mois. Les marchés d'actions pourraient cependant avoir du mal à progresser davantage dans les jours qui viennent, les investisseurs semblant désormais vouloir freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre les gains confortables accumulés ces derniers mois. Sur les quinze dernières séances, c'est-à-dire depuis le 28 octobre, le CAC 40 a terminé 14 fois dans le vert, gagnant près de 6% sur la période, son seul recul, lors de la séance du 9 novembre, s'étant soldé par une consolidation de moins de 0,1% Après un tel parcours, l'indice parisien pourrait être tenté de camper sur ses récents records en vue de terminer l'année boursière au plus haut. Alors que la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, les investisseurs vont devoir se lancer à la recherche d'autres catalyseurs pour soutenir la tendance. Dans cet état d'esprit, les marchés pourraient évoluer sans direction claire aujourd'hui en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan au menu du jour. Les échanges pourraient néanmoins se montrer instables en fin de séance en raison du phénomène des 'trois sorcières', une expression qui désigne l'expiration de toute une série de produits dérivés, généralement synonyme de forte volatilité sur les marchés.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.43%