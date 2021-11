Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un programme chargé du côté des USA information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 08:30









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après quatre séances de repli, la Bourse de Paris devrait parvenir à s'ancrer dans le vert jeudi matin, mais la tendance pourrait bien évoluer après la publication d'une série d'indicateurs-clé aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - gagne 34,5 points à 7070,5 points, annonçant un début de séance plutôt favorable. La tendance s'annonce toutefois indécise au vu des hésitations manifestées ces derniers jours à Wall Street, dans un contexte dominé par une forte remontée des taux longs et une résurgence de l'épidémie de Covid. L'optimisme des dernières semaines semble donc se lézarder et les investisseurs devraient éviter de prendre de nouvelles positions à la veille de la fête américaine de Thanksgiving, qui verra une bonne partie des investisseurs américains déserter les salles de marché jusqu'à lundi. Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture pratiquement inchangée du côté de Wall Street pour la dernière séance complète de la semaine, puisque les marchés américains seront fermés demain et ne rouvriront vendredi que pour une demi-séance. De nombreux indicateurs américains animeront la séance à venir, notamment les commandes de biens durables et les derniers chiffres de l'inflation, en attendant la publication, ce soir, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Ce document pourrait apporter de précieuses indications sur l'avancement des débats dans la perspective d'une accélération du 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed), voire d'éventuelles hausses de taux. En Europe, les investisseurs suivront avec attention la publication dans le courant de la matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui devrait confirmer la tendance au ralentissement de la première économie d'Europe. Si les analystes techniques de Kiplink évoquent pour le moment une phase de 'consolidation horizontale de faible amplitude', sans incidence immédiate sur la tendance de fond, ils reconnaissent aussi que l'optimisme sur les marchés ne semble plus aussi unanime. Pour les chartistes de la société de Bourse parisienne, le seuil support des 7005 points est le niveau à conserver pour ne pas retomber en configuration baissière.

