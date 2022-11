Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un peu de répit après une quinzaine agitée information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 08:40









(CercleFinance.com) - Après les grands événements des deux dernières semaines, la Bourse de Paris se prépare à vivre une semaine plus tranquille, partagée entre quelques indicateurs économiques et les dernières publications de la saison des résultats. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de 9,5 points à 6408 points, annonçant une petite pause pour démarrer la semaine. Les marchés boursiers ont plutôt bien encaissé le choc de l'annonce d'une politique toujours un peu plus restrictive de la part de la Réserve fédérale mercredi dernier, en témoigne le repli de seulement 1,4% subi par le Dow Jones la semaine passée. A Paris, le CAC 40 s'est même arrogé un gain hebdomadaire spectaculaire de plus de 2,3%. La nouvelle semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce bien plus calme, offrant aux investisseurs un répit bienvenu en vue de digérer les annonces sur l'économie et l'évolution à venir des politiques monétaires. Le principal rendez-vous de la semaine sera fixé à jeudi, avec la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui devraient encore ressortir à un niveau élevé. Les analystes s'attendent à un indice des prix à la consommation (CPI) en hausse de +0,7% pour le mois d'octobre par rapport à septembre, ce qui devrait l'établir à 8% en rythme annuel. La politique pourrait également jouer un rôle en l'absence d'indicateurs économiques majeurs avec la tenue, jeudi encore, des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les sondages récents suggèrent que des Démocrates, minés par l'envolée de l'inflation dans le pays, pourraient perdre leur majorité à la Chambre des représentants. Du côté des résultats, les derniers retardataires de la saison des résultats dévoileront leurs comptes cette semaine, à commencer par Disney demain, qui sera imité en cela par quelques seconds couteaux comme DuPont ou Palantir. En Europe, la semaine sera marquée par les publications de groupes tels qu'ArcelorMittal, AstraZeneca, Bayer, Deutsche Telekom, Engie ou Valneva.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.02%