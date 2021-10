Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un nouveau recul dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait reculer vendredi à l'ouverture, dans le sillage de la clôture négative de Wall Street, toujours plombée par les inquiétudes entourant la remontée de l'inflation et des prix de l'énergie. Vers 8h15, les contrats à terme sur CAC 40 (livraison fin octobre) laissent présager un repli de l'ordre de 1% dans les premiers échanges. La veille, Wall Street a clôturé dans le rouge. Le Dow Jones a littéralement dévissé de 1,6% pour revenir à son plus bas niveau depuis la fin juin, tandis que le Nasdaq lâchait près de 0,5%. En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 2,4% ce vendredi. Les investisseurs n'ont manifesté aucun soulagement alors que le Congrès a finalement approuvé hier soir le relèvement du plafond de la dette. 'Un changement est en train de se produire alors que le sentiment d'aversion au risque se propage aux marchés obligataires et que les rendements baissent progressivement', s'inquiète Danske Bank. 'Ce n'est pas un bonne nouvelle pour les actions, cela signifie simplement qu'un nouveau mouvement de rotation est en train de s'opérer vers les actions défensives et à volatilité minimale', explique la banque danoise. 'Si les tendances de marché actuelles se poursuivent, on devrait assister à la fin de la surperformance des titres 'value' et, par conséquent, aussi voir une sous-performance des valeurs bancaires', prédit Danske. La Bourse de Paris avait tristement fini le mois de septembre hier en terminant la journée sur un repli de 0,6%, qui ramène la performance du troisième trimestre à un gain résiduel de 0,2%. La performance mensuelle du CAC fait, elle, apparaître un repli d'environ 2,7%, un score préoccupant quand on sait que le mois d'octobre - qui s'ouvre aujourd'hui - est lui aussi réputé pour être très volatil. Côté statistiques, les investisseurs seront attentifs, dans la matinée, aux derniers indices PMI manufacturiers en Europe, puis aux chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de septembre. Il faudra attendre cet après-midi pour prendre connaissance, aux Etats-Unis, des dépenses des ménages, de l'ISM manufacturier et de la confiance des consommateurs du Michigan.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.42%