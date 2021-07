Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un léger repli pour boucler une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin à l'issue d'une semaine chargée, qui aura vu de nombreuses sociétés cotées dévoiler leurs résultats de deuxième trimestre. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 26,5 points à 6604,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge. Après le déluge de résultats tombé ces derniers jours, l'agenda microéconomique s'annonce moins actif aujourd'hui, même si plusieurs ténors de la cote comme BNP Paribas, EssilorLuxottica, iliad, Vinci ont présenté leurs comptes ce matin. Au niveau européen, quelques poids-lourds de la trempe de BBVA ou UniCredit ont également annoncé dans la matinée leurs performances pour le trimestre écoulé. A Wall Street, ce sont les géants Caterpillar, Chevron, ExxonMobil et P&G qui se soumettront à l'exercice avant l'ouverture des marchés américains. A ce stade, la saison des résultats s'avère largement positive, ce qui a permis au CAC de prendre près de 1% cette semaine et aux grands indices new-yorkais d'établir de nouveaux plus hauts absolus hier soir. Amazon a toutefois déçu hier soir en faisant état de ventes trimestrielles inférieures au consensus (113 milliards de dollars, contre 115 milliards anticipés), même si son profit ressort bien au-dessus des attentes à 15,1 dollars par action contre 12,3 dollars prévus. Cette dernière séance du mois de juillet sera également animé par de nombreux indicateurs macroéconomiques, dont les chiffres des dépenses des ménageset de la confiance des consommateurs du Michigan qui paraîtront dans l'après-midi aux Etats-Unis. Ce matin, l'Insee a annoncé que le PIB français s'était redressé de 0,9% au deuxième trimestre pour se rapprocher de son niveau d'avant-crise (-3,3 % par rapport au quatrième trimestre 2019). L'acquis de croissance sur l'année se monte désormais à 4,8%, une performance qui place l'Hexagone en bonne position pour atteindre l'objectif de plus de 6% fixé par les économistes cette année.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.33%