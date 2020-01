Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un début d'année 2020 dans la foulée de 2019 Cercle Finance • 02/01/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Après un gain de plus de 26% en 2019, la Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse sa première séance de l'année 2020, même si les échanges ne devraient pas se montrer très animés alors que s'achèvent les congés de fin d'année. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - grimpe de 44,5 points à 6015,5 points, annonçant un début d'année sur les chapeaux de roue. Si bon nombre d'investisseurs misent sur la poursuite cette année des facteurs à l'origine des bonnes performances de l'exercice précédent, cette entame d'année est aussi l'occasion pour les professionnels de se demander si les valorisations actuelles se justifient. 'L'assouplissement monétaire conduit par les grandes banques centrales et la détente des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont posé les jalons d'un redressement économique mondial en 2020', estiment les équipes de Russell Investments. 'Nos prévisions ne font pas état de risque de récession d'ici à la fin 2021, ce qui laisse présager un modeste potentiel d'appréciation des marchés d'actions en 2020', assure la société de gestion de portefeuille. Un avis partagé par le géant américain de la gestion d'actifs, BlackRock. 'Il s'agit d'un environnement favorable pour les actifs risqués', assure le premier gestionnaire d'actifs mondial. 'Mais la thématique opportune des banques centrales qui avaient porté les marchés en 2019 est désormais derrière nous', ajoute le groupe new-yorkais. 'Les risques inflationnistes semblent sous-évalués et l'accalmie des relations commerciales sino-américaines pourrait s'inverser', poursuit par ailleurs BlackRock. 'Cela nous conduit à une position légèrement en faveur du risque pour 2020', conclut-il. Chez Morgan Stanley, les économistes maison disent prévoir une petite accélération de la croissance mondiale à 3,2% cette année, contre une estimation établie autour de 3% pour 2019. La croissance devrait ensuite encore s'amplifier pour atteindre 3,5% en 2021, selon eux. Au final, d'après Vanguard, la progression moyenne des marchés d'actions américains devrait s'inscrire dans un intervalle de 3,5% à 5,5% par an au cours des 10 prochaines années, un niveau évidemment bien inférieur au rythme moyen de progression de la décennie écoulée. Dans un tel contexte, la performance des marchés européens pourrait bien surpasser celle des marchés américains en 2020, estiment certains intervenants. L'Allemagne, en particulier, pourrait réagir favorablement à l'amélioration de la rhétorique entourant les questions commerciales mondiales et à la dissipation des craintes liées au Brexit, assure-t-on du côté de Degroof Petercam Asset Management.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.00%