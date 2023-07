CAC 40: un certain calme après la vague de résultats information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans trop de changement vendredi à l'ouverture, les investisseurs cherchant à reprendre leur souffle après une semaine chargée en publications d'entreprise.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - se replie d'à peine 0,5 point à 7386 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Les marchés boursiers se dirigent vers des gains modestes pour cette première semaine complète de la saison des résultats de sociétés, malgré l'influence négative des performances médiocres de Netflix et de Tesla.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 affiche pour l'instant une hausse symbolique de l'ordre de 0,1%.



D'un point de vue technique, l'indice parisien a certes réussi à refermer son gap baissier des 7357 points, mais il va désormais devoir franchir en force et en clôture la partie haute de son canal baissier de moyen terme, située au-dessus de 7430 points, afin de continuer à reprendre de la hauteur, préviennent les chartistes.



Il semble toutefois peu probable que les indices bougent beaucoup vers le haut tant que les investisseurs n'en sauront pas davantage sur la situation des résultats d'entreprises.



Les publications se sont souvent révélées solides cette semaine, notamment du côté des banques américaines, mais il y a aussi eu quelques ratés, ce qui explique pourquoi les marchés semblent dériver sans tendance bien affirmée.



Si le Dow Jones a aligné hier soir une neuvième séance de progression (+0,5%) dans le sillage des comptes d'IBM et de Johnson & Johnson, le Nasdaq a lourdement décroché de 2% sous l'effet des chutes de Tesla et Netflix, qui ont entraîné tout le secteur vers le bas.



Les résultats de sociétés trimestriels vont continuer de pleuvoir aujourd'hui avec notamment les comptes d'American Express et de SLB, mais il faudra attendre les annonces des GAFAM, la semaine prochaine, pour voir se dessiner une véritable tendance.



Les intervenants de marché font également état d'une prudence ambiante en raison de l'échéance de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui se tiendra mardi et mercredi prochains.



Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet

vert face à plusieurs grandes devises internationales, se stabilise après s'être refait une santé hier.



L'euro en profite pour remonter prudemment en direction de 1,1140 dollar.



Le rendement des Treasuries à 10 ans est lui aussi inchangé ce vendredi après s'être tendu au-delà de 3,86% hier dans l'expectative d'une nouvelle hausse de taux de la Fed la semaine prochaine.



En Europe, le dix ans allemand campe toujours sous le seuil des 2,50%.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse, prolongeant le repli amorcé mercredi après l'annonce d'un recul des stocks de brut aux Etats-Unis, et se dirigent vers de légers gains sur la semaine.



Le contrat de septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse actuellement de 70,4% au-dessus de 75,6 dollars le baril. La même échéance sur le Brent prend 0,8% à 80,3 dollars.