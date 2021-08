Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un certain attentisme se fait sentir information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 08:30









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit photo : L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer en très légère hausse jeudi en début de matinée, dans un contexte d'attentisme avant les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison août - grignote ainsi 1,5 point à 6746,5 points, signalant une ouverture à peine positive. Peu d'annonces sont attendues du côté de Londres, où la BoE communiquera ses décisions à 13h00, mais les investisseurs seront attentifs à la dynamique que la banque centrale va imprimer. Les acheteurs, qui parient sur une poursuite de la hausse, espèrent qu'Andrew Bailey et ses collègues feront passer un message accommodant pour apaiser les craintes liées à la remontée de l'inflation et au variant Delta. 'Plusieurs membres du comité monétaire ont suggéré que, vu la vigueur du rebond de l'activité et les surprises haussières sur l'inflation, un arrêt plus tôt que prévu du QE serait approprié', rappelle-t-on chez Oddo BHF. 'Vu les incertitudes sur la situation sanitaire, il serait surprenant qu'une décision de resserrement monétaire soit prise dès cette réunion mais le terrain va être préparé', prévient la banque franco-allemande. En attendant la BoE, les intervenants ont pris connaissance ce matin des chiffres de la production allemande, qui montrent que les commandes industrielles ont grimpé de 4,1% en mai par rapport à mai. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à juin 2020, les commandes industrielles ressortent en hausse de 26,2%. Mais les investisseurs attendent surtout les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, une donnée-clé sur laquelle la Fed cale son action et qui sera dévoilée demain. Ce rapport mensuel pourrait apporter des indications intéressantes quant au calendrier qui sera adopté par la Fed en vue de la prochaine diminution du programme d'assouplissement quantitatif (QE). Hier, Wall Street avait fini la séance en berne dans le sillage d'une série d'indicateurs mitigés concernant l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis. La cote reste par ailleurs animée par quelques publications de résultats. Ce matin, en Europe, plusieurs groupes de la trempe d'adidas, Crédit Agricole, Merck KGaA ou Siemens ont dévoilé leurs comptes trimestriels. Aux Etats-Unis, ce sont entre autres Kellogg's, Moderna ou ViacomCBS qui se livreront à l'exercice aujourd'hui avant l'ouverture des marchés américains.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.46%