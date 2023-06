CAC 40: un calme précaire en l'absence de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi matin après ses gains de la semaine passée, l'absence d'indicateur majeur et de Wall Street, fermée pour 'Juneteenth', incitant les investisseurs à marquer une pause.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance juillet - se replie de 29 points à 7369 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le marché parisien avait réussi à reprendre 2,3% la semaine dernière et à revenir non loin du seuil des 7400 points, visiblement indifférent à la perspective de taux 'plus élevés, pendant plus longtemps' du côté de la BCE comme de la Fed.



Depuis le début de l'année, la hausse du CAC atteint près de 14%.



Après avoir connu un accès de faiblesse au début du printemps, les places boursières mondiales semblent avoir retrouvé une dynamique plus favorable depuis quelques semaines, bien aidées par la bonne tenue des actions japonaises et la vigueur du compartiment technologique grâce à l'IA.



A New York, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - vient d'aligner une cinquième semaine consécutive de progression, sa plus longue série haussière depuis novembre 2021.



La séance du jour s'annonce en revanche relativement calme du fait de la fermeture des marchés d'actions américains, pour la journée de réflexion et de commémoration de la fin de l'esclavage aux Etats-Unis ('Juneteenth').



A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a subi quelques prises de bénéfices ce lundi (-1,3%) suite aux gains spectaculaires enregistrés depuis le début de l'année (+29%), qui en font pour l'instant l'indice le plus performant de cette première partie d'année.



En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations reculait de 0,8% en fin de séance, tandis que la Bourse de Hong Kong cédait 1,3%.



Au chapitre économique, la publication - vendredi - des indices PMI en Europe et aux Etats-Unis constituera le grand rendez-vous attendu sur les marchés mondiaux cette semaine.



Ces indicateurs devraient confirmer la très grande disparité qui existe actuellement entre le dynamisme du secteur des services et la faiblesse de l'industrie manufacturière.



Au niveau de l'obligataire, le rendement du Bund allemand à 10 ans continue de se tendre, à 2,54%, dans la perspective de prochaines hausses de taux de la part de la BCE.



Sur le marché des changes, le billet vert poursuit son repli, avec un euro en modeste hausse à 1,0935 dollar, les cambistes paraissant désormais faire le pari d'un ralentissement économique Outre-Atlantique.



Les cours du pétrole restent orientés à la baisse, en direction de plus bas d'un an, les intervenants jugeant peu probable que la demande se ressaisisse à court terme.



Le brut léger américain se replie ainsi de 1,1% pour repasser sous 71 dollars, et le Brent de mer du Nord lâche 1,1% à moins de 75,8 dollars.