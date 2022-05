Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: un bon accueil réservé au message de la Fed information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi matin dans le sillage de la forte progression de Wall Street, au lendemain des décisions sans surprise de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mai - grimpe de 149 points à 6491,5 points, laissant entrevoir un gain de près de 2% à l'ouverture.



Les investisseurs semblent réserver un bon accueil aux annonces faites dans la soirée d'hier par la Fed, qui a relevé son principal taux d'intérêt d'un demi-point, une première depuis l'an 2000.



Autre évolution de la politique monétaire, la banque centrale a indiqué qu'elle commencerait à réduire à partir du mois prochain la taille de son gigantesque bilan, qui se monte aujourd'hui à près de 8.500 milliards de dollars.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de l'institution, a assuré les Américains que la Fed ferait tout son possible pour ramener rapidement l'inflation sous contrôle.



Suite à ces déclarations, Wall Street s'est orientée en forte hausse mercredi soir, interrompant sa séquence de baisse entamée au début du mois d'avril.



Au coup de cloche final, le Dow Jones affichait un bond de 2,8%, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de 3,2%.



'Ce n'est pas tant le fait que la Fed ait délivré un message rassurant qui soutient le marché, mais plutôt le fait qu'elle se soit abstenue d'avoir recours à une tonalité trop restrictive ('hawkish'), ce qui constitue en soi un élément haussier par les temps qui courent', explique-t-on chez Danske Bank.



Jerome Powell a en effet exclu des hausses de taux de 75 points de base dans l'immédiat et s'est donné comme objectif un atterrissage 'en douceur' de l'économie, c'est-à-dire un reflux de l'inflation sans entrée en récession.



Conséquence, la situation sur le marché obligataire s'apaise un peu ce matin, avec un rendement des bons du Trésor américain à 10 ans qui recule en-dessous de 2,92% après avoir récemment atteint des plus hauts depuis 2018.



La réunion de la Fed désormais passée, les investisseurs vont se focaliser aujourd'hui sur la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, elle aussi prise en tenaille entre une inflation galopante et des perspectives d'activité dégradées.



Les marchés attendent une nouvelle hausse de taux de 25 points de base, la quatrième depuis décembre 2021.



Parallèlement, la tendance reste animée par les publications de résultats, de nombreux groupes de la trempe de BMW, Société Générale, Crédit Agricole, Lufthansa ou ArcelorMittal ayant dévoilé leurs comptes ce matin.



Côté statistiques, les investisseurs attendent les commandes à l'industrie en Allemagne, puis les chiffres des inscriptions au chômage et de la productivité qui seront publiés aux Etats-Unis en début d'après-midi.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%