CAC 40: un biais haussier avant la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère progression vendredi matin, s'apprêtant à terminer la semaine sur une nouvelle hausse hebdomadaire alors que démarre aujourd'hui la saison des résultats trimestriels.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 19,5 points à 6997 points, annonçant une poursuite de la trajectoire haussière des dernières séances.



Rassuré par les chiffres de l'inflation conformes aux attentes publiés hier, le marché parisien avait conclu la séance de jeudi sur un gain de 0,7% à 6975 points.



Le CAC s'était même offert une brève excursion au-delà des 7000 points en début d'après-midi, un niveau qu'il avait abandonné il y a plus un peu plus d'un an.



Avec un gain de presque 1,7% à ce stade de la semaine, l'indice parisien affiche désormais une progression de quasiment 8% de hausse depuis le début de l'année.



Le chapitre de l'inflation américaine provisoirement refermé, l'intérêt des investisseurs va maintenant se tourner vers la saison des résultats d'entreprises, dont les groupes bancaires américains donneront le coup d'envoi aujourd'hui.



Les géants des services financiers Bank of America, Citi, JPMorgan Chase et Wells Fargo ont tous prévu de dévoiler leurs comptes de quatrième trimestre à la mi-journée.



Après les indicateurs économiques rassurants publiés ces dernières semaines, les marchés attendent maintenant que les résultats des entreprises confirment la bonne résistance de l'activité économique.



'Les investisseurs ne sont pas prêts à entendre des discours négatifs car peu de warning, signe annonciateur d'un retournement de tendance, ont été annoncés par les entreprises', soulignent les analystes de Kiplink.



D'après les données de FactSet, les bénéfices des entreprises qui composent le S&P 500 devraient reculer d'un peu plus de 4% sur les trois derniers mois de l'année 2022.



Les prévisions étaient plus optimistes en septembre dernier avec une croissance attendue de 3,5%.



Il y a des chances que les prochaines séances se montrent volatiles puisqu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent jusqu'à pouvoir se faire une idée non seulement sur la qualité des résultats, mais aussi sur celle de leurs perspectives.



Facteur de soutien, Wall Street aborde cette nouvelle saison des résultats avec un niveau de valorisation historiquement faible, le S&P 500 affichant actuellement un ratio cours/bénéfice (PER) de 16,5 selon les données de FactSet, contre une moyenne historique de cinq ans de 18,5.



Un niveau qui pourrait conduire les investisseurs à poursuivre leurs récents rachats à bon compte en cas de bonnes surprises.