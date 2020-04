Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un appétit intact avant le long week-end de Pâques Cercle Finance • 09/04/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi matin pour se diriger vers une quatrième séance consécutive de progression, les intervenants continuant de prendre position avant le long week-end de Pâques. Aux alentours de 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - progresse de 33,5 points à 4475 points, annonçant une ouverture favorable. En dépit d'une situation sanitaire qui reste préoccupante dans bon nombre de pays, les intervenants privilégient toujours les bonnes nouvelles, un état d'esprit qui ravive l'appétit pour les actifs à risque. Hier, le Dow Jones a clôturé sur un gain de près de 3,5%, le S&P 500 s'est envolé de 3,4% et le Nasdaq Composite a repris 2,6% à 8091 points, signant sa première clôture au-dessus des 8000 points depuis le 10 mars. 'Les investisseurs gardent espoir du fait d'un discours positif de la part de l'administration américaine et d'un nouveau calcul mettant en évidence une baisse importante des perspectives du nombre de décès aux Etats-Unis à environ 60.000, contre une anticipation de 100.000 à 240.000 auparavant', explique Vincent Boy, analyste marchés chez IG. 'Par ailleurs la communication rassurante sur le fait que le pic pourrait être atteint dans les prochains jours permet de soutenir la tendance', explique l'analyste. Les opérateurs ont également salué un coup de théâtre politique prévisible, avec l'abandon de Bernie Sanders - le candidat jugé le plus à gauche du Parti Démocrate - dans la course à la Maison Blanche. Autre moment fort de la journée d'hier, les 'minutes' de la Fed ont fait apparaître bon nombre de discussions autour des scénarios de l'après-crise au sein de l'institution basée à Washington. Selon ses membres, le pire scénario envisagé serait l'absence de reprise économique majeure avant la fin de l'année. Certains membres s'inquiètent par ailleurs du manque de munitions pour lutter contre la crise économique, alors que la banque centrale a réduit par deux fois ses taux depuis le début de la pandémie. La séance d'aujourd'hui sera marquée par toute une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, dont des inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient encore se chiffrer en millions. Le marché parisien, tout comme les autres places d'Euronext, sera fermé demain pour le Vendredi Saint ainsi que pour le lundi de Pâques, tandis que Wall Street fermera uniquement demain pour 'Good Friday'. En attendant, les investisseurs continueront sans nul doute de surveiller le contre-pied qui en train de s'opérer sur le marché du pétrole, avec un baril de brut léger américain qui revient s'échanger autour de 26 dollars après son envol de la veille. Les opérateurs espèrent que la réunion de l'OPEP + Russie, prévue aujourd'hui, permettra d'équilibrer l'offre et la demande.

