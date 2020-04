Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : un agenda chargé attend les investisseurs Cercle Finance • 27/04/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris - qui évolue sans tendance ou presque depuis quasiment un mois - devrait ouvrir en hausse lundi matin alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée entre résultats d'entreprises, publications macroéconomiques et réunion de la Réserve fédérale américaine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - progresse de 99,5 points à 4464,5 points, laissant augurer un début de semaine dans le vert. Pour mémoire, le marché parisien avait rechuté de 1,3% vendredi, un peu en-dessous de son palier des 4400 points, un pas en arrière portant à plus de 1,8% le total de sa perte hebdomadaire. 'Les marchés d'actions ont fini sur une note de faiblesse vendredi suite à la parution d'indicateurs économiques illustrant les premiers effets de l'épidémie de Covid-19 et d'informations évoquant l'échec des tests cliniques sur le remdesivir, un traitement expérimental contre le virus', rappelle le courtier britannique Liberum. Sur le mois écoulé, le CAC ne semble plus aller nulle part, puisque son cours moyen était déjà de 4400 points le 25 mars dernier. La séance de lundi devrait rester calme en raison d'un agenda qui s'annonce relativement allégé. Les investisseurs pourraient par ailleurs être tentés de faire preuve d'attentisme avant l'entame, demain, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed. L'événement devrait être l'occasion de faire un premier bilan des nombreux programmes d'intervention (rachats d'actifs, injections de liquidités, soutien aux ménages et PME) dévoilés depuis le début de la crise. Ce matin, la Banque du Japon a manifesté son intention d'accroître encore son soutien monétaire à l'économie japonaise, notamment par le biais de nouveaux rachats d'actifs. Du côté des résultats, plusieurs résultats de sociétés figurent au programme des jours qui viennent, avec notamment les comptes trimestriels d'Amazon, Boeing, BP, Facebook, GE ou Tesla Les investisseurs attendent aussi de nombreux indicateurs économiques de premier plan, à commencer par les premières estimations du PIB des Etats-Unis, de la zone euro et de la France au titre du premier trimestre. Après le krach de la semaine passée, les investisseurs devraient aussi garder un oeil sur les cours pétroliers, qui font encore preuve de faiblesse ce matin comme l'illustre le repli de 11 à environ 15 dollars du baril de brut léger américain.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.90%