CAC 40 : toujours en mode consolidation molle

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en repli modéré vendredi matin, poursuivant sa consolidation à l'horizontale des derniers jours, dans un marché de nouveau inquiet pour la santé de l'économie. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison décembre - sur l'indice CAC 40 lâche 11 points à 5535,5 points, annonçant un début de séance légèrement négatif. Après les mesures d'assouplissement sans surprise annoncées hier par la BCE, Christine Lagarde a justifié les décisions de l'institution par des perspectives économiques dégradées. Si la prévision de récession de la banque centrale pour l'exercice 2020 se trouve légèrement minorée (de -8% à -7,3%), le potentiel de reprise pour 2021 a lui aussi été revu à la baisse, passant de +5 vers +3,9%. 'L'incertitude demeure élevée - comme l'a fait remarquer la présidente Lagarde à plusieurs reprises - et un certain nombre de risques liés aux conséquences de la pandémie, à la mise en place des vaccins et à leur efficacité, ainsi qu'aux questions politiques et géopolitiques pourraient faire dérailler la reprise', s'inquiète Anna Stupnytska, économiste chez Fidelity International. Dans un marché parisien en hausse de 15% au cours des six derniers mois, les propos de la présidente de la BCE pourraient servir de prétexte à une poursuite de la consolidation. Le constat est d'autant plus sérieux que Wall Street a fini sur une note partagée hier soir, confirmant l'évolution hésitante observée lors des dernières séances. Si le Dow Jones s'est replié de 0,2%, le Nasdaq a toutefois terminé sur un gain de plus de 0,5%, aiguillonné par l'introduction en Bourse d'Airbnb, dont les cours ont plus que doublé pour sa première séance de cotation. Les investisseurs surveilleront dans le courant de la matinée les chiffres de l'inflation en Allemagne, qui ne devraient toujours pas converger vers l'objectif des 2%. Sera également surveillé, cet après-midi, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en recul modéré sur le mois de décembre. Malgré le déferlement d'une sévère troisième vague épidémique Outre-Atlantique, l'économie américaine a plutôt bien résisté cet automne. 'Pour le moral des ménages, les risques baissiers viennent de la pandémie et du risque d'expiration de certaines aides à la fin de l'année (sauf accord budgétaire)', rappellent les équipes d'Oddo BHF.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.18%