CAC 40: toujours dans une phase de consolidation information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance jeudi, dans un contexte de consolidation des gains accumulés en tout début d'année et face à la persistance des inquiétudes sur les taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mars - avance de 14,5 points à 7325 points, laissant entrevoir une fragile tentative de rebond après le récent mouvement baissier.



Pénalisée par le repli des valeurs bancaires, le marché parisien avait clôturé la journée d'hier sur un recul limité de 0,1%, à 7299 points, alignant ainsi une quatrième séance consécutive dans le rouge.



Après le bon parcours réalisé au début de l'année, les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle en attendant d'y voir plus clair, principalement sur la question de l'évolution des politiques monétaires.



L'environnement de marché reste en effet perturbé par la crainte de nouvelles hausses de taux qui pourraient faire vaciller une économie qui semble pour l'instant échapper à la récession.



Wall Street a fini sans direction claire hier soir à la suite de la publication des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, tenue le 1er février.



A la clôture, le Dow Jones reculait de près de 0,3%, le S&P 500 perdait moins de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite - à forte composante technologique - parvenait à grappiller 0,1% à 11507 points.



Le communiqué de la Fed a montré que plusieurs responsables de l'institution restaient favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base en raison de la persistance d'une inflation élevée.



Les investisseurs ont toutefois estimé que ces 'minutes' n'apportaient aucun élément à même de modifier leurs attentes en matière de taux, qui ont été significativement revues à la hausse ces dernières semaines.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final de la Fed prévu était estimé à 4,9% à horizon juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% au mois de juillet.



Or, comme le rappelle William De Vijlder, l'économiste en chef de BNP Paribas, 'plus le taux final est élevé, plus grande est la probabilité d'un atterrissage agité'.



Dans ce contexte, il conviendra de suivre - en tout début d'après-midi - la deuxième estimation du PIB américain de quatrième trimestre. Avec une croissance attendue à 2,9%, ces chiffres devraient confirmer que la menace d'une récession s'éloigne aux Etats-Unis.



Dans la zone euro, l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier - attendu en fin de matinée - permettra aux investisseurs d'affiner leurs anticipations en matière de taux.



Depuis plusieurs mois, la BCE tente en effet de minimiser le reflux de l'inflation au motif que le phénomène n'est dû qu'au reflux des coûts de l'énergie, alors que l'inflation sous-jacente continue, elle, de monter.



Du côté de l'actualité des entreprises, ce début de matinée est marqué par de nombreuses publications de résultats, tout au moins à Paris, où des sociétés comme Accor, Arkema, AXA, Bouygues ou EssilorLuxottica ont dévoilé leurs comptes annuels.